TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ: 7 Şubat 1.805 konut Yalova TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman? TOKİ Yalova kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Güncelleme:
TOKİ'nin Yalova'daki 1.805 konutluk projesinde heyecan dorukta. Başvuru yapan binlerce vatandaş, 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek kura çekimine kilitlenmiş durumda. Kura gününün yaklaşmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı saate ve sorgulama ekranlarına çevrildi. Peki, 7 Şubat 1.805 konut Yalova TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman? TOKİ Yalova kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Yalova'da hayata geçirilecek 1.805 TOKİ konutu için geri sayım başladı. Kura çekim tarihi yaklaşırken, başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve isim listelerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Özellikle 7 Şubat'ta yapılacak kura çekimi öncesi, TOKİ Yalova kura sonuçları nereden öğrenilir, sorgulama ekranı açıldı mı? soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Yalova kura çekimi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek hak sahipleri listesi şeklinde açıklanacak. Adaylar sonuçlara şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi (toki.gov.tr)
  • e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

ASİL VE YEDEK LİSTE

Kura çekilişinin ardından:

  • Asil hak sahipleri
  • Yedek hak sahipleri

listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar bu listeleri TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

2 – 8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

2 Şubat 2026 Pazartesi: Elazığ

3 Şubat 2026 Salı: Kayseri – Zonguldak

4 Şubat 2026 Çarşamba: Kırşehir

5 Şubat 2026 Perşembe: Afyonkarahisar

6 Şubat 2026 Cuma: Osmaniye

7 Şubat 2026 Cumartesi: Kırıkkale – Yalova

KONUTLARIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen örnek konutlar:

  • 1+1 ve 2+1 daire tiplerinde
  • Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle
  • Isı, ses ve su yalıtımlı
  • Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detaylara sahip

Konut çevrelerinde ise çocuk oyun alanları, oturma alanları ve otopark gibi sosyal donatılar yer alacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
