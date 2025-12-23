TOKİ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 19 Aralık 2025'te sona erdi. Binlerce vatandaş, özellikle 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri için heyecanla TOKİ sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak ve TOKİ kura çekilişi 2026 ne zaman yapılacak sorularına çevrildi.

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ projelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi, her zaman olduğu gibi kura çekilişi yöntemiyle yapılacak. Bu nedenle, başvuru yapanların ilk adım olarak kura tarihlerini takip etmesi gerekiyor.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlandıktan sonra kura süreci başlıyor. Bu yıl için kura çekilişleri 29 Aralık 2025'te başlatılacak ve 27 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Sonuçların açıklanması, kura çekilişi tamamlandıktan hemen sonra gerçekleşecek. Dolayısıyla vatandaşların, 2026'nın başından itibaren TOKİ sonuçlarını öğrenebileceği öngörülüyor.

Kura süreci tamamlandıktan sonra, konut teslimleri için hazırlıklar yapılacak ve ilk teslimlerin Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tüm iller için ayrı ayrı yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için kura tarihleri daha yoğun katılım göz önünde bulundurularak belirleniyor.

İstanbul: Kura 29 Aralık 2025'te başlayacak ve Ocak ayı içerisinde tamamlanacak.

Ankara: Kura çekimleri Ocak 2026 boyunca devam edecek.

İzmir: 2026 Ocak ayında yapılması planlanıyor.

Diğer iller: Kura süreci Şubat 2026'ya kadar tamamlanacak.

TOKİ, tüm illerde katılımcı sayısına göre kura tarihlerini ve saatlerini resmi internet sitesinden ilan ediyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin güncel bilgilere TOKİ'nin resmi kanallarından ulaşması öneriliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı için TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık 2025'te başlayacak ve 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek. Kura sürecinde hak sahipleri belirlenecek ve başvuru sahipleri sonuçlarını e-devlet veya TOKİ resmi sitesi üzerinden takip edebilecek.

Kura çekilişi sırasında vatandaşlar, başvuru yaptıkları konut tipine göre adil bir şekilde belirleniyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 konutlar için talep yoğun olduğundan, kura süreci büyük önem taşıyor.

TOKİ İL İL KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ, başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura takvimini resmi olarak açıkladı. Buna göre:

Büyükşehirler öncelikli olarak Aralık 2025 sonunda kura çekimlerine başlıyor.

Orta ve küçük illerde ise Ocak-Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekimleri yapılacak.

Kura sonuçları, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Vatandaşlar, il il kura takvimini kontrol ederek, kendi konutları için çekiliş tarihini önceden öğrenebilir ve süreci takip edebilir.