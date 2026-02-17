TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi!

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında en yüksek kontenjanlardan birine sahip illerden biri olan Konya'da, 15 bin 200 konutun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.30'da düzenlenen kura töreni ile hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hem asil hem de yedek hak sahipleri listesi, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı. Bu yöntem, başvuru sahiplerinin hak sahipliği durumlarını hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde öğrenmesine olanak sağlıyor.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Konya kura sonuçlarını öğrenmek için başvuru sahiplerinin şu adımları takip etmeleri gerekiyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresinden "Kura Sonuçları" sayfasına giriş yapılabilir.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak hak sahipliği kontrol edilebilir.

Kura sonuçlarının açıklanması ile birlikte hem asil hem de yedek listeler bu iki kanal üzerinden görüntülenebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, hak kazanıp kazanmadıklarını güvenli bir şekilde kontrol edebilirler.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLA!





Bugün çekilen kura ile Konya'daki 15 bin 200 konutun hak sahipleri belirlendi. Tam isim listesi TOKİ ve e-Devlet üzerinden yayınlanmaktadır. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hem asil hem yedek hak sahipleri listesini görüntüleyebilirler.

Kura çekimi özellikle Konya Merkez ilçelerinde yüksek talep görürken, diğer ilçelerdeki kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre dağıtıldı.

KONYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin Konya projesi, toplam 15 bin 200 konuttan oluşuyor ve ilçelere göre kontenjan dağılımı şöyle:

Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu): 9.370

Ahırlı: 71

Akören: 94

Akşehir: 500

Altınekin: 157

Beyşehir: 450

Bozkır: 150

Cihanbeyli: 300

Çeltik: 47

Çumra: 200

Derbent: 47

Derebucak: 60

Gencek: 40

Doğanhisar: 150

Emirgazi: 94

Ereğli: 500

Güneysınır: 94

Hadim: 30

Halkapınar: 94

Hüyük: 90

Selki: 97

Ilgın: 300

Kadınhanı: 300

Karapınar: 300

Karatay: 100

Kulu: 300

Meram: 200

Sarayönü: 250

Seydişehir: 500

Taşkent (Balcılar): 73

Taşkent (Çetmi): 51

Tuzlukçu: 75

Yalıhüyük: 22

Yunak: 94

Bu dağılım ile Konya, projedeki en yüksek konut kontenjanına sahip illerden biri olarak öne çıkıyor.

KONYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Anadolu illerinde TOKİ projelerinde satışa sunulan konut fiyatları ve ödeme planları şu şekilde:

Konut Tipi ve Fiyatları

1+1 Konutlar: 1.800.000 TL

65 m² 2+1 Konutlar: 2.200.000 TL

80 m² 2+1 Konutlar: 2.650.000 TL

Aylık Taksitler

1+1 Konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 Konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 Konutlar: 9.938 TL

Bu fiyatlar, TOKİ'nin Konya'daki ve diğer illerdeki sosyal konut projeleri için uygulanmakta olup, vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını hedefliyor.