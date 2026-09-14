TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI (e-Devlet başvuru ekranı) TOKİ kiralık konut projesine nereden, nasıl başvurulur?

Toki kiralık konut projesine nereden, nasıl başvurulur? İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. İlk etapta 1071 konutun 3 yıl süreyle tahsis edileceği projede başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki TOKİ kiralık konut başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte TOKİ kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilenler.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI

TOKİ kiralık konut projesinde başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuru işlemleri, e-Devlet'te yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek. Proje kapsamında başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak.

İlk etapta İstanbul’da toplam 1071 konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara tahsis edilecek konutlarda kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç bedellerin altında kira bedelleriyle kiralanacak.

Konutların tahsis süresi ise 3 yıl olarak belirlendi.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KİRALIK DAİRELER HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?

Projenin ilk etabındaki 1071 kiralık konut İstanbul’un farklı bölgelerinde yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360 konut bulunacak.

Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut kiraya verilecek. Arnavutköy’de ise 90 konut yer alacak.

Böylece ilk etap kapsamında İstanbul’da kiraya verilecek toplam konut sayısı 1071 olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ kiralık konut projesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru süreci 14 Eylül’de başlayacak ve 25 Eylül’de sona erecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetine erişerek başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Proje kapsamında başvuru ücreti alınmayacak. Başvuruların belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

İlk etapta tahsis edilecek 1071 konut için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ kiralık konut projesine başvuracak kişiler için belirli şartlar bulunuyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması şartı aranıyor. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamış olanlar da projeye başvuramayacak.

Ayrıca aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler projeden yararlanamayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların başvuruları da kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler de kiralık konut projesine başvuramayacak.

KONUT TİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Projede tahsis edilecek konutların niteliği ailelerin durumuna göre belirlenecek.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilecek. İki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

KİRA BEDELLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak.

Konutların, bulundukları bölgelerdeki rayiç bedellerin altında kira bedelleriyle kiralanması planlanıyor. İlk etapta İstanbul’da toplam 1071 konutun şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilmesi öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ kiralık konut projesi başvuruları 14 Eylül’de başlayacak. Başvuru süreci 25 Eylül’de sona erecek.

Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti üzerinden yapılacak. Proje kapsamında başvuru ücreti alınmayacak.