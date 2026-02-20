TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Çanakkale kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi!

Çanakkale'de TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü başarıyla tamamlandı. Saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Çanakkale kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, hak sahipliği sonuçlarını il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor. Çanakkale'de başvuru yapan adaylar da artık TOKİ Çanakkale kura sonuçları tam isim listesi üzerinden asil ve yedek hak sahiplerini görebiliyor.

Kura çekimi sonrası noter onayı tamamlanan sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de sonuçlara erişim mümkün. Böylece 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Çanakkale kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için süreç oldukça basit ve güvenilir. Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen kişiler, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçiyor.

Seçim sonrası sistem, başvuru sahibinin asil veya yedek hak sahibi olup olmadığını anında gösteriyor. Böylece vatandaşlar, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan kendi hak durumlarını güvenli bir şekilde öğrenebiliyor.

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura sonuçları ilan edildikten sonra, isim listeleri üzerinden asil ve yedek hak sahipleri görüntülenebiliyor. 1+1 ve 2+1 konut başvuruları için asil ve yedek listeler aynı gün açıklanıyor.

Asil hak sahipleri: Konutu almaya hak kazanmış başvuru sahipleri.

Yedek hak sahipleri: Asil listede yer alanların cayması veya haklarını kullanamaması durumunda konut almaya hak kazanan adaylar.

İsim listesi, hem il bazında hem de konut tipi bazında düzenlendiği için vatandaşlar aradıkları bilgiyi kolayca bulabiliyor.

ÇANAKKALE'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Çanakkale'nin Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 3.276 konut inşa edecek. İlçe ilçe konut dağılımı ise şöyle:

Merkez: 1.350 konut

Ayvacık: 250 konut

Biga: 450 konut

Biga Karabiga: 100 konut

Çan: 300 konut

Ezine: 450 konut

Gelibolu: 300 konut

Yenice Kalkım: 76 konut

Bu konutlar, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara sunulacak.

ÇANAKKALE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Çanakkale sosyal konutları, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Anadolu genelinde uygulanan fiyat ve ödeme planları şu şekilde:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL

65 metrekare 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL

80 metrekare 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL

Konutlar, uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit seçenekleri sayesinde Çanakkale'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.