TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Aydın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Aydın'da inşa edilecek olan 6.973 sosyal konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, ydın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? TOKİ Aydın kura çekimi canlı izlemek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Aydın kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak ve bu önemli an, YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kura çekimi, Atatürk Kent Meydanı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etme hedefinin bir parçası olarak düzenleniyor.

Kura çekimi YouTube platformu üzerinden canlı yayınlanacağı için vatandaşlar, evlerinin başvurusunu takip edebilir ve kuraları anlık olarak izleyebilir. Canlı yayın, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından yapılacak. Kura sonucuna göre, Aydın'da konut sahibi olma hakkı kazanacak asil ve yedek adayların isim listesi açıklanacak.

AYDIN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aydın TOKİ kura çekiminin ardından, asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili sonuçlar yayımlanacak. Kura sonuçları, 24 Ocak 2026'dan hemen sonra, TOKİ tarafından duyurulacaktır. Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Kura sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaralarını kullanarak başvurularının durumunu kontrol edebilir ve hak sahipliği durumlarını öğrenebilirler. Bu, kura sonuçlarının netleşmesinin ardından yapılacak en hızlı ve güvenilir yöntemdir.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENİR?

Aydın'daki TOKİ kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak. Kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi canlı yayınına nereden erişebilirsiniz?

YouTube üzerinden TOKİ'nin resmi kanalından

Atatürk Kent Meydanı'ndan yerinde izleyebilirsiniz (Katılım için yerinde izleme imkanı sunulacak).

Aydın'da inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi, her aşamasıyla dikkatle izlenecek. Kura sırasında asil ve yedek listeler noter tarafından açıklanacak ve daha sonra TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin Aydın'daki sosyal konut projeleri, başvuru sahiplerine uygun ödeme koşulları sunuyor. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden bir sonraki ay başlamaktadır. Bu ödeme planı, başvuru sahiplerinin konutlarını teslim aldıktan sonra taksit ödemelerine geçiş yapmalarını sağlayacak. Sosyal konut projeleri, genellikle uygun faiz oranları ve düşük taksitlerle ödeme imkanı sunduğu için vatandaşlar için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

TOKİ'nin 500 bin konutluk projeleri kapsamında, taksit ödeme başlangıcı şu şekilde olacaktır:

Sözleşme tarihinden sonraki ay ödeme yapılmaya başlanacaktır.

TOKİ, ödeme süreçlerinin şeffaf ve düzenli olması adına tüm başvuru sahiplerini bilgilendirecektir. Aydın'daki konutlar için de ödeme tarihleri ve planları TOKİ tarafından duyurulacak ve başvuru sahipleri taksit ödemelerini nasıl gerçekleştireceklerine dair bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.