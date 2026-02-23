TOKİ ANKARA KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ: Ankara TOKİ kurasına kimler katılacak? TOKİ Ankara kura ne zaman?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Ankara ayağı için geri sayım başladı. Ankara'da inşa edilecek toplam 31 bin 73 konut için heyecanla beklenen kura çekilişi öncesinde, TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Peki, Ankara TOKİ kurasına kimler katılacak? TOKİ Ankara kura ne zaman? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ

Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Ankara TOKİ kurasına katılacaklar listesini inceleyerek kendi adlarını kontrol edebiliyor. Başvurusu geçersiz sayılan adayların da listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu sayede adaylar, kura öncesi hak durumlarını net bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ ANKARA KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ ANKARA KURASINA KİMLER KATILACAK?

TOKİ Ankara kurasına katılacak olan adaylar, başvuruların incelenmesi ve kriterlere uygunluk doğrultusunda belirleniyor. Proje kapsamında öncelik, dar ve orta gelirli ailelere, şehit yakınlarına ve engelli vatandaşlara veriliyor.

Kura çekilişi öncesinde Ankara'da konut sahibi olma şansını elde eden adaylar, listelerde isimleriyle birlikte açıklanıyor. Başvurusu reddedilenlerin isimleri ise ayrı bir listede yer alıyor. Bu sayede adaylar, hem hak kazanan hem de başvurusu geçersiz olan adayları net bir şekilde görebiliyor.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara sahipliği kurası çekiliş tarihi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak TOKİ'nin duyurduğu takvim doğrultusunda kura çekilişlerinin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura heyecanı şehrin dört bir yanına yayılmış durumda.

Kura çekilişi tarihi açıklandığında, başvuru sahipleri hem e-devlet üzerinden hem de TOKİ resmi internet sitesinden çekiliş detaylarını öğrenebilecek.