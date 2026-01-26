TOKİ 500 BİN KONUT YENİ HAFTA KURA TAKVİMİ: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekilişi yapılacak? Samsun, Ordu, Sinop TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Her hafta düzenli olarak açıklanan TOKİ kura takvimi, vatandaşların hangi tarihte hangi ilde çekiliş yapılacağını takip edebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekilişi yapılacak? Samsun, Ordu, Sinop TOKİ kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde.

TOKİ 500 BİN KONUT YENİ HAFTA KURA TAKVİMİ: BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK?

Bu hafta yapılacak TOKİ kura çekilişleri ise şu şekilde planlandı:

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray – Ordu – Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun – Nevşehir – Bartın

Vatandaşlar, kendi illerindeki kura tarihlerini takip ederek hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek ve olası ödüllerini öğrenebilecekler.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, kura çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekilişleri, sonuçların ilan edilmesi sürecini de başlatıyor.

Kura sonuçlarının açıklanması, çekiliş tarihinden hemen sonra başlıyor ve tüm iller için 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte, hak sahipleri aşamalı olarak sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre, kura çekilişi tamamlanan her proje için asil ve yedek hak sahiplerinin listesi yayımlanacak ve vatandaşlar belirtilen kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçlarını iki ana kanal üzerinden takip edebilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak, hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulayabilecekler. Bu uygulama, başvuru sahiplerinin bilgilerine anında ulaşmasını sağlıyor ve olası hataların önüne geçiyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN TAKSİT ÖDEMELERİ

TOKİ projelerinde ev sahibi olacak vatandaşlar, taksit ödemelerine sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak. Bu sayede, başvuru sahipleri ev sahibi olma sürecini planlı bir şekilde yönetebilecek ve bütçelerine uygun ödeme planını takip edebilecekler.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, farklı gelir gruplarına uygun taksit seçenekleri sunuluyor ve her ildeki projeye özel ödeme planları uygulanıyor. Böylece, düşük gelirli aileler de hayallerindeki eve ulaşma fırsatı buluyor.