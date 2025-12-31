Konya'da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait hububatlarla ilgili ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. TMO'nun kiraladığı lisanslı depoda bulunan arpa, buğday ve mısırın eksik çıkması üzerine başlatılan soruşturma, depo sahibi Erkan T. hakkında ciddi suçlamaları gündeme getirdi. Peki, TMO'yu dolandıran Erkan T. kimdir? Erkan T., TMO'yu ne kadar dolandırdı? Detaylar...

TMO'NUN KONYA'DAKİ LİSANSLI DEPO SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Konya'nın Yunak ilçesinde bulunan ve Erkan T.'ye ait olduğu belirtilen lisanslı depoyu, bölgedeki çiftçilerin ürünlerini muhafaza etmek amacıyla kiraladığı ifade ediliyor. İddialara göre TMO, bu depo için yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödedi.

Bu depoda;

Arpa

Buğday

Mısır

gibi stratejik tarım ürünlerinin muhafaza edildiği belirtiliyor. Lisanslı depoculuk sistemi gereği, depolanan ürün miktarlarının kayıtlarla birebir örtüşmesi gerekiyor.

TMO'YU DOLANDIRAN ERKAN T. KİMDİR?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Erkan T., Konya'nın Yunak ilçesinde lisanslı depo işletmeciliği yaptığı belirtilen bir isim olarak öne çıkıyor. TMO ile yapılan sözleşme kapsamında, kamuya ait hububatın muhafazasından sorumlu olduğu ifade ediliyor.

Yetkililerin iddiasına göre;

Depodaki hububatların korunması ve kayıt altına alınması Erkan T.'nin sorumluluğundaydı.

Denetim sonrası kendisine ulaşılamaması şüpheleri artırdı.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu ileri sürüldü.

Emniyet kaynaklarına dayandırılan iddialarda, Erkan T.'nin olayın ortaya çıkmasının ardından yurt dışına çıktığı, hatta Romanya'ya kaçtığı öne sürülüyor. Ancak bu bilginin resmi makamlarca kesinleşmiş bir açıklama olmadığı vurgulanıyor.

ERKAN T. TMO'YU NE KADAR DOLANDIRDI?

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre, Erkan T.'nin TMO'ya ait olduğu bildirilen yaklaşık 40 ton hububatı sattığı iddia ediliyor. Bu ürünlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan iddialara göre:

Satıldığı öne sürülen hububatlar kamuya ait ürünlerdi.

Bu satışların kayıt dışı gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Elde edilen gelirle bankalardan yüksek tutarlı krediler çekildiği öne sürülüyor.

Bu rakamların, soruşturma sürecinde netleşeceği ve kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı özellikle belirtiliyor.