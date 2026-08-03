TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI 2026: Temmuz ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? Enflayson artış oranı yüzde kaç?

Türkiye ekonomisinin yakından takip edilen veri takviminde gözler Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi, kiracı, yatırımcı ve iş dünyasını doğrudan ilgilendiren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak tüketici ve üretici fiyat endeksleriyle birlikte enflasyonun son durumu netleşirken, maaş hesaplamalarından kira artış oranına kadar birçok ekonomik gösterge de güncellenecek.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri kapsamında;

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

oranları kamuoyuna duyurulacak.

Açıklanacak veriler, Türkiye ekonomisindeki fiyat hareketlerinin son durumunu ortaya koyarken aynı zamanda birçok ekonomik hesaplamanın da temelini oluşturacak.

Temmuz ayı verileri özellikle;

Ağustos ayı kira artış oranının belirlenmesi,

Memur ve emeklilerin ekonomik göstergelerinin takip edilmesi,

Finans piyasalarının enflasyon görünümünü değerlendirmesi,

Ekonomik beklentilerin güncellenmesi açısından önem taşıyor.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK'in resmi veri takvimine göre Temmuz 2026 enflasyon rakamları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Verilerin açıklanmasının ardından;

Aylık TÜFE oranı,

Yıllık enflasyon oranı,

Aylık Yİ-ÜFE oranı,

Yıllık üretici enflasyonu resmi olarak kesinlik kazanacak.

Enflasyon verileri yalnızca TÜİK tarafından açıklanmakta olup, resmi duyuru yapılmadan önce herhangi bir oran kesinleşmiş kabul edilmiyor.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı enflasyon oranları henüz belli olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun saat 10.00'da açıklayacağı resmi verilerin ardından;

Temmuz ayı aylık enflasyon oranı,

Yıllık TÜFE,

Aylık ve yıllık Yİ-ÜFE oranları

kesinleşmiş olacak.

Resmi açıklama yapılmadan önce Temmuz 2026 enflasyon oranlarına ilişkin herhangi bir yüzde değeri bulunmuyor.

TÜİK'in yayımlayacağı verilerin ardından ekonomi çevreleri ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen enflasyon göstergeleri güncellenecek. Açıklanan resmi rakamlarla birlikte ağustos ayı kira artış oranı başta olmak üzere enflasyona bağlı hesaplamalarda kullanılacak yeni veriler de netlik kazanacak.

Not: Bu içerikte yer alan bilgiler, TÜİK'in resmi veri takvimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi açıklamalar esas alınarak hazırlanmıştır.