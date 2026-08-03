AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Ağustos kira zammı ne kadar oldu, açıklandı mı? Ağustos TEFE TÜFE kira artışı nasıl hesaplanır?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca konut ve iş yeri kiracısı ile mülk sahibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz 2026 enflasyon verilerine odaklandı. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda, Ağustos döneminde uygulanacak yasal kira artış üst sınırı kesinleşecek. Peki, Ağustos kira zammı ne kadar oldu, açıklandı mı? Ağustos TEFE TÜFE kira artışı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 2026

Ağustos ayında uygulanacak yasal kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı Temmuz 2026 enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Türkiye'de konut ve iş yeri kira sözleşmelerinin yenilenmesinde esas alınan yasal üst sınır, TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor. Bu nedenle Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar ile mülk sahipleri, açıklanacak resmi verinin ardından yeni kira bedellerini hesaplayabilecek.

Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle birlikte Ağustos dönemi boyunca yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami zam oranı da kesinleşmiş olacak.

AĞUSTOS KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ağustos kira zammı, TÜİK'in Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasının ardından belli olacak.

Resmi takvime göre Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı, Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal zam tavanını oluşturacak.

Resmi verinin yayımlanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesaplamalarında esas alınan kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirlenen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranıdır.

Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli, açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama artış oranı üzerinden artırılarak yeni kira tutarı bulunur.

Örnek Ağustos 2026 kira artışı hesaplaması

Aşağıdaki örnek yalnızca hesaplama yöntemini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL

Tahmini / Örnek zam oranı: %32,00

Hesaplanan zam tutarı: 8.000 TL

Yeni aylık kira bedeli: 33.000 TL

Bu örnekte kullanılan oran resmi veri değildir. Kesin kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirlenecektir.

Kira artışında hangi enflasyon verisi esas alınıyor?

Kira artış oranlarının hesaplanmasında en fazla karıştırılan konuların başında aylık enflasyon, yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalama değişim oranı arasındaki fark geliyor.

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, taraflarca farklı bir karar alınmadıkça yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamasını aşamıyor.

Bu nedenle;

Aylık enflasyon oranı kira artışında doğrudan esas alınmaz.

Yıllık enflasyon oranı tek başına kira zam oranını belirlemez.

Yasal üst sınırı TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranı oluşturur.

Ev sahipleri yasal olarak bu oranın üzerinde artış talep edemez. Taraflar ise karşılıklı anlaşmaları halinde açıklanan yasal üst sınırın altında bir kira artış oranı belirleyebilir.

Ağustos 2026 döneminde sözleşmesini yenileyecek kiracılar ile iş yeri sahipleri için uygulanacak resmi kira artış tavanı, TÜİK'in 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı Temmuz 2026 TÜFE verileri sonrasında kesinleşecektir.