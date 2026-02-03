Skriniar kaç maç ceza alabilir (PFDK)?

Sahadaki sert müdahalesiyle kırmızı kart gören Skriniar için gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na çevrildi. "Skriniar kaç maç ceza alabilir?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, benzer pozisyonlara verilen önceki cezalar kararın ipuçlarını veriyor. Hakem raporunun içeriğine göre deneyimli futbolcunun cezası kritik maçları kaçırmasına neden olabilir.

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun gündemine geldi. Tecrübeli futbolcu, maç sırasında sergilediği davranış sonrası "hakaret" iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN DİSİPLİN SÜRECİ

Trendyol Süper Lig'de 3 Şubat 2026 tarihinde oynanan Kocaelispor – Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor. Karşılaşma içinde yaşanan bir pozisyon sonrası Milan Skriniar'ın hakem veya rakip oyuncuya yönelik tutumu, disiplin sürecini beraberinde getirdi. O anlara ilişkin rapor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirmeye alındı.

"HAKARET" GEREKÇESİYLE TEDBİR KARARI

TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasına göre Milan Skriniar, Futbol Disiplin Talimatı'nın hakaretle ilgili maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Sevke "tedbir" kararı da eklendi. Bu karar doğrultusunda yıldız futbolcu, disiplin kurulu nihai kararını verene kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

SKRINIAR KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Futbol Disiplin Talimatı'na göre hakaret suçunun alt sınırdan değerlendirilmesi halinde Milan Skriniar'ı 2 ila 5 maç arasında men cezası bekliyor. Hakem raporunun içeriği ve eylemin kime yönelik olduğu, cezanın süresinde belirleyici olacak.

41. MADDE NE DİYOR?

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 280.000.-

TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.-TL'den 560.000.-

TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 105.000.-TL'den 200.000.-TL'ye kadar, 3. Lig

kulübü yöneticileri için 70.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün

arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.-

TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi

internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile

gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 800.000.-TL'den 2.400.000.-TL'ye kadar,

1. Lig için 440.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 240.000.-TL'den 440.000.-

TL'ye kadar, 3. Lig için 120.000.-TL'den 240.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı

ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.