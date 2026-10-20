Şinasi Candan kimdir, yeni Gelir İdaresi Başkanı Şinasi Candan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

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Yeni Gelir İdaresi Başkanı Şinasi Candan, vergi idaresinde 30 yılı aşan bir kariyere sahip. Hesap uzmanlığıyla başladığı meslek hayatında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı ve Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Candan, İngiltere'de gelir idaresinin örgütlenmesi üzerine incelemeler de yaptı. Aynı atamalarla Gelir İdaresi'nin başkan yardımcılıklarında da değişikliğe gidildi. Şinasi Candan evli mi, hangi dilleri biliyor? Tüm detaylar haberimizde…

ŞİNASİ CANDAN KİMDİR?

Şinasi Candan, 1968 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Candan, meslek hayatı boyunca vergi denetimi, gelir idaresi ve kamu ihaleleri alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

ŞİNASİ CANDAN KAÇ YAŞINDA?

1968 doğumlu olan Şinasi Candan, 2026 yılı itibarıyla 57-58 yaşında.

ŞİNASİ CANDAN NERELİ?

Şinasi Candan, Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğdu. Candan, aslen Sivaslı.

ŞİNASİ CANDAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şinasi Candan, meslek hayatına 1990 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1993-1997 yılları arasında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Candan, 1997-2000 yıllarında Hitit Vergi Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında Baş Hesap Uzmanı olarak çalışan Candan, 2003-2005 döneminde Gelirler Genel Müdürlüğü'nde, 2005-2006 döneminde ise Gelir İdaresi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE GELİR İDARESİ'NDEKİ GÖREVLERİ

Şinasi Candan, 2006-2010 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından 2010-2016 yılları arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Candan, böylece daha önce başkan yardımcılığını üstlendiği kuruma bu kez başkan olarak döndü.

KAMU İHALE KURULU VE DMO'DAKİ GÖREVLERİ

Candan, 2016-2020 yılları arasında Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı görevini üstlendi. 2020-2021 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Candan, 7 Ekim 2023 tarihli ve 2023/446 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Candan, Gelir İdaresi Başkanlığı'na getirilene kadar bu görevi sürdürdü.

TEKEL VE TTA GAYRİMENKUL'DEKİ GÖREVLERİ

Şinasi Candan, kariyeri boyunca kamu şirketlerinde de görev aldı. Candan, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'de (TEKEL A.Ş.) Denetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca TTA Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

İNGİLTERE'DE GELİR İDARESİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Şinasi Candan, 2000-2001 yıllarında görevini İngiltere'de sürdürdü. Bu süreçte "İngiliz Gelir İdaresinin Örgütlenmesi" konusunda etüt ve incelemeler yapan Candan, edindiği bilgi ve deneyimi Türk vergi idaresine taşıdı. Candan, ihale ve vergi konularında çeşitli seminer ve konferanslar verdi. Vergi alanında farklı dergilerde yayımlanmış makaleleri de bulunuyor.

ŞİNASİ CANDAN EVLİ Mİ, HANGİ DİLLERİ BİLİYOR?

Şinasi Candan evli ve bir çocuk babası. Candan, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca biliyor.

GELİR İDARESİ'NDE YENİ ATAMALAR

Şinasi Candan'ın Gelir İdaresi Başkanlığı'na atanmasıyla birlikte kurumun üst yönetiminde başka değişiklikler de yapıldı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Cenge ve Hüseyin Azılı atandı. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevine ise Ferhat Dinçer getirildi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NEDEN BOŞALMIŞTI?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılından bu yana bu görevi yürüten Bekir Bayrakdar'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasıyla boşalmıştı. Bayrakdar, 15 Ekim 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son günlerde Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik talebi ve Kutluhan Taşkın'ın Bakan Yardımcılığına atanması gibi üst düzey değişiklikler de yaşandı.