ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar çeyrek finalde?

Son 16 turunun rövanş gecesi, hem sürprizlere hem de favorilerin gövde gösterilerine sahne oldu. Avrupa'nın elit kulüpleri arasında oynanan mücadelelerde özellikle Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain'in performansları dikkat çekti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar çeyrek finalde? Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Manchester City karşısında adeta kusursuz bir oyun ortaya koydu. İlk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajı iyi değerlendiren Madrid ekibi, deplasmanda da 2-1 kazanarak turu rahat bir şekilde geçti. Karşılaşmanın kırılma anı ise Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'nın 20. dakikada gördüğü kırmızı kart oldu. Bu gelişme sonrası İngiliz ekibi sahada 10 kişi kalırken, Real Madrid oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkması ise Türk futbolseverler adına önemli bir detay olarak öne çıktı.

Gecenin en dramatik geri dönüşlerinden biri ise Sporting cephesinden geldi. İlk maçta Bodo/Glimt deplasmanında 3-0 mağlup olan Portekiz temsilcisi, rövanşta adeta futbol tarihine geçecek bir performans sergiledi. Normal süresi 3-0 tamamlanan mücadelede uzatmalara giden Sporting, skoru 5-0'a taşıyarak mucizevi bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

Fransız devi Paris Saint-Germain ise gücünü bir kez daha ortaya koydu. İlk maçta Chelsea karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından rövanşta da sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrılan PSG, toplamda ezici bir üstünlük kurarak tur atladı. Bu performans, Fransız ekibinin şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi.

İngiltere temsilcisi Arsenal ise hata yapmadı. İlk maçta Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalan Londra ekibi, rövanşta sahasında 2-0 kazanarak kontrollü ve disiplinli bir oyunla çeyrek final biletini aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALDE?

Son 16 turunun tamamlanan eşleşmeleri sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

Real Madrid

Sporting

Arsenal

Paris Saint-Germain

Bu dört takım, hem kadro kalitesi hem de sergiledikleri performansla turnuvanın en güçlü adayları arasında yer alıyor. Özellikle Real Madrid'in tecrübesi, PSG'nin hücum gücü, Arsenal'in sistemli oyunu ve Sporting'in gösterdiği direnç çeyrek final eşleşmelerini daha da heyecanlı hale getiriyor.

Öte yandan turnuvada çeyrek final tablosu henüz tamamen netleşmiş değil. 18 Mart Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmaların ardından tablo tamamlanacak ve Avrupa futbolunda rekabet yeni bir boyuta taşınacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE KRİTİK EŞLEŞMELER

Bugün oynanacak karşılaşmalar da en az tamamlanan maçlar kadar büyük önem taşıyor. Program şu şekilde:

20.45: Barcelona - Newcastle United (İlk maç: 1-1)

23.00: Liverpool - Galatasaray (İlk maç: 0-1)

23.00: Bayern Münih - Atalanta (İlk maç: 6-1)

23.00: Tottenham - Atletico Madrid (İlk maç: 2-5)

Bu eşleşmeler arasında özellikle Liverpool - Galatasaray maçı Türk futbolseverlerin odağında yer alıyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere deplasmanında avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde, Paris Saint-Germain ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olması da ayrı bir heyecan yaratıyor. Bu durum, temsilcimizin Avrupa'daki yolculuğunu daha da kritik hale getiriyor.