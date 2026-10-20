Porto PSV maçı hangi kanalda, Porto PSV nereden CANLI izlenir?

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Porto PSV nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanallarından tabii Spor 4 üzerinden internetten takip edilebilecek. Avrupa kupalarını müzesine götürmüş iki köklü kulübün mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken eşleşmeleri arasında yer alıyor. Porto - PSV maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

PORTO PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - PSV maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

PORTO PSV NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 4 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde tabii'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

PORTO PSV MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Porto - PSV maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

PORTO PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Porto - PSV maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Portekiz saatiyle 20.00'de başlayacak.

PORTO PSV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Porto'nun iç saha maçlarını oynadığı Estádio do Dragão'da gerçekleştirilecek. 2003 yılında açılan stadyum, Portekiz'in en modern futbol arenaları arasında yer alıyor.

PORTO VE PSV'NİN HEDEFİ 3 PUAN

1987 ve 2004 yıllarında Avrupa'nın en büyük kulüp kupasını kazanan Porto, taraftarı önünde PSV'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 1988 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren PSV Eindhoven ise zorlu Portekiz deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki köklü kulüp arasındaki mücadele, haftanın en çekişmeli maçlarından biri olarak gösteriliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlarken, Galatasaray yarın, 21 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Fransa'da Lille'e konuk olacak. İki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.