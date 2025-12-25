Mehmet Baransu kimdir, neden tutuklanmıştı? Mehmet Baransu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, adı Mehmet Baransu ile irtibatlı olduğu belirtilen eski spor yöneticileri ve bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Bu gelişme, özellikle 2011 yılında Fenerbahçe şike soruşturmasıyla gündeme gelen Baransu'nun adıyla bağlantılı olarak medyada ve kamuoyunda yeniden tartışılmasına neden oldu. Peki, Mehmet Baransu kimdir, neden tutuklu? Mehmet Baransu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MEHMET BARANSU KİMDİR?

Mehmet Baransu, Türk gazeteciliğinin en tartışmalı ve dikkat çeken isimlerinden biridir. 1977 yılında Iğdırlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Baransu, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a taşındı. Mesleki hayatına Akşam gazetesinde stajyer olarak adım atan Baransu, okul yıllarında okulun ajansında ve 32. Gün programında da kısa süreli çalışmalar yaptı.

1997-2000 yılları arasında Aksiyon dergisinde çalışarak gazeteciliğin temel prensiplerini geliştiren Baransu, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezi, "Amerika'da çocuk cinayetleri ve medya" üzerineydi. Bu çalışmayı hazırlamak için ABD'ye giden Baransu, tezini tamamladıktan sonra dil eğitimi almak için üç buçuk yıl boyunca Amerika'da kaldı.

Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet gazetesinde görev alan Baransu, ardından Taraf gazetesinde çalışmaya başladı. Taraf'ta yaptığı haberler, özellikle soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla pek çok davanın açılmasına sebep oldu. 2009 yılında kendi özel haber sitesi ringhaber.com'u kuran Baransu, siteyi yeterli reklam geliri elde edemediği için kısa süre sonra kapatmak zorunda kaldı.

Gazetecilik kariyeri boyunca elde ettiği en prestijli ödüllerden biri, 2009 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'dür. Bu ödülü, "O Dört Er Böyle Öldü: Pimini Çekip Bombayı Verdi" başlıklı haberiyle kazandı. Ayrıca Baransu'nun Karargah, Mösyö ve Pirus isimli üç kitabı bulunmaktadır.

MEHMET BARANSU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Baransu, 1977 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

MEHMET BARANSU NERELİ?

Mehmet Baransu, Iğdır doğumludur. Lise eğitimini Erzurum'da tamamlamış, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır.

MEHMET BARANSU NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Baransu, gazeteci ve yazar olarak çalışmaktadır. Özellikle araştırmacı gazetecilik alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biridir. Taraf gazetesinde çalışırken yaptığı haberlerle büyük ses getiren Baransu, Türkiye'deki bazı önemli soruşturmaların kamuoyuna yansıtılmasında kritik rol oynamıştır.

SON DAKİKA: MEHMET BARANSU İLE İRTİBATLI GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Baransu ile irtibatlı oldukları belirtilen eski spor yöneticileri ve isimler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmada adı geçen kişiler arasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik 2011 şike soruşturmasıyla bağlantılı olarak usulsüz işlemlere karıştıkları iddiaları yer almaktadır.

Savcılık açıklamasında, söz konusu kişilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtilmiştir.