Max Gradel kimdir, hangi takımlarda oynadı? Sakaryaspor ve Amedspor'un eski futbolcusu Max Gradel hangi ülkede bakan yardımcısı oldu?

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Max Gradel, Türkiye'deki başarılı kariyerinin ardından ülkesinde devlet kademelerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Sakarya spor ve Amed spor gibi takımlarda gösterdiği performansla tanınan Gradel, futbolu bırakarak Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmasıyla gündeme geldi. Peki, Max Gradel kimdir, hangi takımlarda oynadı? Sakarya spor ve Amed spor'un eski futbolcusu Max Gradel hangi ülkede bakan yardımcısı oldu? Detaylar...

SAKARYASPOR VE AMEDSPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU MAX GRADEL HANGİ ÜLKEDE BAKAN YARDIMCISI OLDU?

Futbol sahalarına veda eden Max Gradel, Türkiye'deki son sezonunun ardından Fildişi Sahili'ne dönerek siyasete hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle ülkesinde Turizm Elçisi olarak göreve başlayan Gradel, burada gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde kısa süre içinde Turizm Bakan Yardımcılığı koltuğuna getirildi.

Bu görev, Gradel'in sporculuk kariyerinden sonra ülkesinde kazandığı prestijin ve popülaritenin bir göstergesidir. Fildişi Sahili, eski futbolcularını devlet kademelerinde değerlendirerek sporu ve turizmi birleştiren önemli bir adım atmıştır.

MAX GRADEL KİMDİR?

Max Gradel, 1987 doğumlu Fildişi Sahilli eski profesyonel futbolcudur. Kariyerine İngiltere ve Fransa'da başlayan Gradel, yeteneği ve hızıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle kanat oyuncusu olarak gösterdiği üstün performansla bilinen Gradel, uluslararası arenada Fildişi Sahili milli takımıyla da önemli başarılara imza attı.

Futbolculuk kariyerinin ardından ülkesine hizmet etmeye karar veren Gradel, Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirilerek sporculuktan siyasete hızlı bir geçiş yaptı.

MAX GRADEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Max Gradel, kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. Avrupa kariyerine İngiltere'de başlayan Gradel, Leicester City ve Leeds United gibi takımlarda forma şansı buldu. Daha sonra Fransa'nın AS Saint-Etienne ve Toulouse FC takımlarında da başarılı sezonlar geçirdi.

Türkiye'de ise şu takımlarda görev yaptı:

Sivas spor (2020-2023): Türkiye'de uzun süre forma giydiği takımlar arasında Sivas spor, Gradel'in istikrarlı performans gösterdiği kulüplerden biridir.

Gaziantep FK (2023-2024): Sezon başında transfer olan Gradel, kısa süre sonra Sakarya spor'a geçti.

Sakarya spor (2024-2025): Kulüpte yaşanan yönetim krizleri nedeniyle kısa sürede ayrıldı.

Amed spor (2024-2025): 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Uluslararası arenada ise Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2011-2017 yılları arasında önemli maçlara çıktı ve ülkesini başarıyla temsil etti.

MAX GRADEL KAÇ YAŞINDA?

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Max Gradel, 1987 doğumludur.

MAX GRADEL NERELİ?

Max Gradel, Fildişi Sahili doğumludur. Ülkesinde yetişen ve futbolculuk kariyerinde uluslararası başarılar kazanan Gradel, Türkiye'deki kariyerinin ardından tekrar memleketine dönerek devlet görevlerinde yer aldı. Fildişi Sahili'nden çıkan bu yıldız, hem spor hem de devlet alanında ülkesine hizmet eden önemli bir isim haline gelmiştir.