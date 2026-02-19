KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜ 2026: Köfteci Yusuf iftar menü fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var?

Ramazan ayı yaklaşırken, iftar sofralarını zenginleştirmek isteyenler için popüler restoranların menüleri büyük ilgi görüyor. Bu yılın öne çıkan seçeneklerinden biri ise şüphesiz Köfteci Yusuf oldu. Peki, Köfteci Yusuf iftar menü fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? Detaylar...

KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜ 2026

2026 Ramazan'ında "Dört Dörtlük Ramazan Menüleri" ile hazırlanan Köfteci Yusuf iftar menüsü, hem lezzet çeşitliliği hem de uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Köfteci Yusuf, iftarını sevdikleriyle birlikte restoranda yapmak isteyenler için farklı porsiyon ve menü alternatifleri sunuyor. Bu yazıda, Köfteci Yusuf iftar menüsü 2026 hakkında tüm detayları, menü içeriğini ve fiyatlarını bulabilirsiniz.

KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜNÜN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Köfteci Yusuf 2026 iftar menüsü, klasik tatları modern sunumlarla bir araya getiriyor. Her menü, çorba, ana yemek, ikramlar, yan ürünler, içecek ve tatlıyı kapsayacak şekilde planlandı. İşte detaylar:

Çorba: Et suyu çorbası veya mercimek çorbası seçenekleri ile menüye başlangıç yapabilirsiniz.

Ana Yemek: Seçilen menüye göre köfte, döner, piliç veya karışık et sunuluyor. Bu sayede farklı damak tatlarına hitap ediliyor.

İkramlar: Salata ve ezme, menünün yanında gelen hafif lezzetler arasında.

Yan Ürünler: 1 adet içli köfte, az patates ve az yoğurt ile menü tamamlanıyor.

İçecekler: 1 adet içecek ve 1 adet su menüye dahil.

Tatlı: Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olarak ekmek kadayıfı veya trileçe menüde yer alıyor.

Bu menü çeşitliliği sayesinde, hem ekonomik hem de özel porsiyon seçenekleriyle iftar keyfi doyurucu bir şekilde yaşanabiliyor.

KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜ FİYATI NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla Köfteci Yusuf iftar menüsü fiyatları, menü seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Restoran, farklı bütçelere hitap eden menü alternatifleri sunuyor:

Standart Köfte Menüleri

Porsiyon Köfte Menü (200 gr): 610 TL

1,5 Porsiyon Köfte Menü (300 gr): 730 TL

Yarım Kilo Köfte Menü: 1280 TL

Ekonomik İftar Menüsü

400 TL'lik ekonomik yarım porsiyon menü:

Yarım porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

Çorba

Patates

İçecek

Su

Tatlı

460 TL'lik menü:

Tam porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

Çorba

Patates

İçecek

Su

Tatlı

Görüldüğü üzere Köfteci Yusuf, hem klasik menüleri hem de ekonomik seçenekleriyle Ramazan ayının her kesimden ziyaretçisine hitap ediyor.