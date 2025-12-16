Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir atağa kalktı. Sarı-lacivertli ekip, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ta forma giyen genç ve yetenekli futbolcu Kenneth Taylor'ı radarına aldı. Peki, Kenneth Taylor kimdir, kaç yaşında? Kenneth Taylor mevkii ne, hangi takımda oynuyor, piyasa değeri ne kadar? Kenneth Taylor hayatına ve futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde!

KENNETH TAYLOR KİMDİR?

Kenneth Taylor, Hollanda futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. 16 Mayıs 2002 doğumlu olan Taylor, Ajax altyapısından yetişmiş ve profesyonel kariyerini bu kulüpte sürdüren yetenekli bir orta saha oyuncusudur. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Taylor, sahada hem oyun kurucu hem de takımın hücum organizasyonlarını yönlendiren kilit bir isim olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen, Ajax formasıyla sergilediği istikrarlı performansla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazanmıştır.

KENNETH TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

23 yaşında olan Kenneth Taylor, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen büyük bir olgunluk ve saha görüşü ile dikkat çekiyor. 16 Mayıs 2002 doğumlu olan oyuncu, genç yaşına rağmen Ajax'ta kritik maçlarda sorumluluk alabilen bir futbolcu olarak öne çıkıyor.

KENNETH TAYLOR NERELİ?

Hollanda doğumlu olan Kenneth Taylor, Amsterdam'da futbol hayatına başlamış ve Ajax altyapısında yetişerek profesyonel kariyerini bu şehirde sürdürmüştür. Hollanda futbol sisteminin verdiği teknik altyapı ve oyun anlayışı, Taylor'ın saha içindeki başarısında belirleyici rol oynamaktadır.

KENNETH TAYLOR MEVKİİ NE?

Taylor, profesyonel kariyerinde merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Kreatif oyun kurucu olarak da değerlendirilen futbolcu, takımının hücum ve savunma dengesini sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor. Ajax'ta oynadığı maçlarda kilit paslar ve asistleriyle orta sahadaki etkinliğini göstermektedir. 2025/26 sezonunda maç başına yaklaşık 1.72 kilit pas ortalamasıyla takımına hücumda destek veren Taylor, pas isabet oranını %85.85 seviyesinde tutmayı başarıyor.

KENNETH TAYLOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenneth Taylor, Hollanda'nın köklü kulüplerinden AFC Ajax'ta forma giymektedir. Ajax kariyerinde birçok önemli maça çıkan ve takımının başarısına katkı sağlayan Taylor, 2024/25 sezonunda taraftarlar tarafından Yılın Oyuncusu (Player of the Year) seçilmiştir.

KENNETH TAYLOR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

TransferMarkt verilerine göre Kenneth Taylor'ın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro seviyesindedir.

FENERBAHÇE KENNETH TAYLOR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Son dakika gelişmelerine göre Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek amacıyla Hollanda'ya yöneldi. Spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamalarına göre sarı-lacivertli ekip, Ajax forması giyen Kenneth Taylor'ın şartlarını sordu. Forvet hattı için Sörloth ile ilgilenen Fenerbahçe, orta sahadaki eksikliği gidermek için Taylor ile temas kurdu.