Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Kasım Kabine gündeminde neler var?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli başlıkları değerlendirmek üzere bugün Beştepe'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, emekli maaşlarına yönelik beklentiler, dış politika ve güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde hangi konular bulunuyor? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının saat 16.00 civarında başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9 Kasım 2026 Kabine toplantısının ekonomi, iç güvenlik ve dış politika başlıkları etrafında şekillenmesi bekleniyor. Toplantının öne çıkan konuları arasında emekli maaşlarına yönelik olası düzenleme, yatırım fonlarına ilişkin soruşturma, Terörsüz Türkiye süreci ve uluslararası gelişmeler bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Kabine toplantısının en çok merak edilen başlıklarından birini emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme oluşturuyor. Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışına ek olarak refah payı veya seyyanen zam uygulanıp uygulanmayacağını takip ediyor.

Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik seçeneklerin Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor. Enflasyon farkının yanı sıra ilave iyileştirme yapılması, üzerinde durulan formüller arasında yer alıyor. Ancak emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağına veya refah payı verileceğine ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

FON SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısının ekonomi gündemindeki bir diğer önemli başlık ise yatırım fonlarına yönelik soruşturma olacak. Soruşturmanın adli boyutunun yanı sıra sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Tasfiye kararı verilen yatırım fonlarında bulunan birikimlere ilişkin yürütülen çalışmalar ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler de toplantıda değerlendirilecek konular arasında bulunuyor. Ayrıca sermaye piyasalarına yönelik atılabilecek yeni adımların görüşülmesi öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM MASADA

Toplantının iç güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler, güvenlik birimlerinden gelen değerlendirmeler ve sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin yol haritasının Kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.

Sahadan gelen güvenlik ve istihbarat raporları doğrultusunda sürecin mevcut durumunun değerlendirilmesi, toplantının önemli başlıklarından biri olacak.

COP31 ANTALYA ZİRVESİ VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Kabine toplantısında dış politikadaki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin çalışmalar ve organizasyonun uluslararası yansımalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Zirve kapsamında 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin ağırlanmasına yönelik hazırlıklar da değerlendirilecek.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, ABD-İran arasındaki gerilim ve Orta Doğu'daki gelişmelerin toplantıda ele alınması öngörülüyor. ABD'de tamamlanan ara seçimlerin sonuçlarının uluslararası dengelere ve bölge politikalarına olası etkileri de dış politika başlıkları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin yansımalarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00-20.00 arasında açıklama yapması öngörülüyor. Toplantının tamamlanmasının ardından kamuoyunun merak ettiği başlıklara ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.