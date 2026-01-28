İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUM: Altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları düşer mi? Şu an altın alınır mı?

Altın piyasalarında yaşanan sert yükselişler, yatırımcıların karar alma süreçlerini her zamankinden daha karmaşık hale getirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri piyasaların yönüne dair önemli ipuçları sunuyor. Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda yatırım tavsiyesi vermediğini özellikle vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının mevcut seyrini kısa, orta ve uzun vadeli perspektiflerle ele aldı. Peki, altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları düşer mi? Şu an altın alınır mı? Detaylar...

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUM

Memiş'e göre piyasada yaşanan agresif yükselişler, yatırımcı psikolojisini doğrudan etkiliyor. Ancak bu süreçte zamanlama, nakit ihtiyacı ve yatırım vadesi en belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle emtia piyasalarında başlayan ve önümüzdeki yıllara yayılması beklenen küresel rekabet, altın fiyatlarını destekleyen ana dinamiklerden biri olarak görülüyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İslam Memiş, yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerinde altın fiyatlarında yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığını ifade ediyor. Teknik göstergelere dikkat çeken Memiş, piyasada bir süredir düzeltmeye ihtiyaç duyan bir fiyatlama yapısının oluştuğunu belirtiyor.

Kısa Vadede Kritik Dönem

Önümüzdeki dört haftalık süreç, özellikle nakit ihtiyacı olan yatırımcılar açısından önemli görülüyor. Memiş'e göre bu dönemde yaşanan yükselişler, kısa vadeli planları olanlar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Uzun Vadeli Yatırımcı Ne Yapmalı?

Nakde ihtiyacı olmayan, uzun vadeli planlama yapan yatırımcıların ise panik satışlarından kaçınması gerektiği vurgulanıyor. Memiş, uzun vadeli yatırımcıların miktar bazlı stratejilerini korumasını ve geçici geri çekilmeleri ek alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Piyasada en çok merak edilen sorulardan biri de sert yükselişlerin ardından bir düşüş olup olmayacağı. İslam Memiş bu konuda net bir ayrım yapıyor: Teknik düzeltmeler kaçınılmaz.

"DÜZELTME HAREKETLERİ MUTLAKA OLACAK"

Memiş'e göre kısa, orta ve uzun vadede fiyat hareketlerinin her biri farklı dinamiklere sahip. Bu nedenle geri çekilmeler bir çöküş değil, teknik düzeltme olarak okunmalı. Özellikle son dönemde görülen pik seviyelerin büyük ölçüde test edildiğini belirten Memiş, bu noktadan sonra ani kararlar yerine planlı hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca konut, araç alımı veya iş kurma gibi nakde dönüş gerektiren planları olan yatırımcıların, bu seviyeleri değerlendirmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Bu soru yatırımcıların en hassas olduğu başlıkların başında geliyor. İslam Memiş'in yaklaşımı ise altının türüne göre farklılaşıyor.

Gram Altın Ayrı Bir Hikâye

Memiş, ons altın ve ons gümüş tarafında bu seviyelerden alım yapmayı riskli bulduğunu, ancak gram altın için tabloyu farklı değerlendirdiğini açıkça ifade ediyor. Gram altının, döviz kuru etkisiyle birlikte kendi dinamiklerine sahip olduğunu vurgulayan Memiş, gram altın yatırımcısının bu piyasayı yakından takip etmeye devam etmesi gerektiğini söylüyor.

8 Bin TL Vurgusu

Gram altın tarafında son üç haftada yaklaşık 1.000 TL'lik yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, yılın ilk yarısı için 8 bin TL öngörüsünü koruduğunu belirtiyor. Bu seviyenin uzak olmadığını vurgulayan uzman isim, gram altının seyrinin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

ONS CEPHESİ VE BEŞ HANELİ RAKAMLAR

Altının küresel fiyatlamasında belirleyici olan ons tarafında ise 5 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Memiş'e göre bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde, fiyatların 5.500 dolar bandına doğru ilerlemesi sürpriz olmayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, gram altın tarafında beş haneli rakamların artık şaşırtıcı olmayacağı görüşü dile getiriliyor. Memiş, bu nedenle her rekorun abartılı şekilde gündeme taşınmasının yatırımcı psikolojisine zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

GÜMÜŞ VE BAKIR KARŞILAŞTIRMASI

Gümüşte yükseliş trenini kaçırdığını düşünen yatırımcılar için Memiş'in dikkat çektiği alternatif ise bakır. Uzman isme göre bakırda %35–%40 bandında bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Uzun vadede gümüşün, altın yerine bakırla daha çok rekabet edebileceği değerlendirmesi yapılıyor.