Gazi Koşusu CANLI izle! 100. Gazi Koşusu canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda?

Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü için geri sayım başladı. İstanbul’daki Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak yarışta 22 safkan, 2 bin 400 metrelik çim pistte start alacak. Gazi Koşusu hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİ KOŞUSU CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gazi Koşusu, Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yarışseverler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen koşunun 100’üncüsünü bu yayınlar üzerinden izleyebilecek. İstanbul’da Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak koşuda üç yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek. Yarış hayatlarında yalnızca bir kez bu koşuya katılabilen taylar, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte start alacak.

Bu yıl koşuya 22 safkan katılacak. Gazi Koşusu’nun 100. kez düzenlenecek olması nedeniyle ödül programında özel ikramiyeler de yer alacak. Yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyuruldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanacak. At sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması halinde ise toplam ödeme, yetiştiricilik primiyle birlikte 141 milyon 870 bin liraya çıkacak.

100. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak koşu saat 17.15’te başlayacak. Türk at yarışçılığının derbisi olarak anılan yarış, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla koşulacak. Yarış hayatlarında yalnızca bir kez bu mücadelede yer alabilen taylar, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte birincilik için mücadele edecek.

Koşuda bu yıl 22 safkan start alacak. Gazi Koşusu’nun 100. yarışında hem yarış programı hem de ödül dağılımı kapsamında özel ikramiyeler yer alacak. Birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlenirken, dereceye giren diğer tayların sahiplerine de farklı tutarlarda ödeme yapılacak. Kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiyenin sahibi olacak.

GAZİ KOŞUSU PARA ÖDÜLLERİ

Gazi Koşusu’nda bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyuruldu. Yarışta ikinci olan tayın sahibine 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. 100. yarış kapsamında kazanan tayın sahibine birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü de verilecek. Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte kazanan tayın sahibinin toplam ikramiyesi 126 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

At sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması halinde toplam ödül tutarına yetiştiricilik primi de dahil edilecek. Bu durumda kazanan tayın sahibine yapılacak ödeme 141 milyon 870 bin liraya çıkacak. Gazi Koşusu’nun 100’üncüsünde özel ikramiyelerin yanı sıra dereceye giren tayların sahiplerine de belirlenen tutarlarda ödeme yapılacak. İstanbul’da Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak yarışta 22 safkanın 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte mücadele etmesi bekleniyor.