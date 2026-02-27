Galatasaray Liverpool ilk maç nerede, kimin sahasında oynanacak?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Son 16 turunda Türk futbolunun amiral gemisi Galatasaray ile İngiltere'nin köklü temsilcisi Liverpool eşleşti. Kura çekiminin ardından Avrupa kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu eşleşme, taktik savaşlar ve yıldız oyuncuların performansıyla sezonun en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday. Peki, Galatasaray Liverpool ilk maç nerede oynanacak? Galatasaray Liverpool maçı kimin sahasında oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY'IN RAKİBİ LİVERPOOL

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna uzanan yolda önemli bir sınavı geride bıraktı. Play-off aşamasında İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Juventus ile karşılaşan Galatasaray, iki maçlık zorlu seriden alnının akıyla çıktı. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede hücum hattındaki yüksek tempo ve bitiricilikle 5-2'lik net bir galibiyet alan temsilcimiz, skor avantajını cebine koydu.

İtalya'daki rövanşta ise farklı bir senaryo sahneye çıktı. Juventus, kendi sahasında daha agresif ve kontrollü bir oyun planıyla sahadaydı. Normal sürede skoru dengeleyen İtalyan ekibi, karşılaşmayı uzatmalara taşıdı ve 3-2 galip ayrıldı. Ancak iki maç sonunda toplam skorda üstünlüğünü koruyan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bu başarı, hem teknik disiplinin hem de mental dayanıklılığın bir göstergesi olarak öne çıktı.

Artık gözler Liverpool eşleşmesine çevrilmiş durumda. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise maç takvimi ve ev sahibi avantajı geliyor.

GALATASARAY LIVERPOOL İLK MAÇ NEREDE, KİMİN SAHASINDA OYNANACAK?

Galatasaray Liverpool ilk maç nerede oynanacak? sorusu, kura çekiminin hemen ardından en çok aratılan başlıklardan biri haline geldi. Elde edilen resmi bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

İlk mücadele 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu durum, temsilcimiz için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Avrupa kupalarında iç saha atmosferi ve taraftar desteği, özellikle eleme turlarında belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Liverpool maçı kimin sahasında oynanacak? sorusunun yanıtı iki ayaklı eleme sistemine göre netleşmiş durumda. İlk karşılaşma Galatasaray'ın sahasında oynanırken, rövanş mücadelesi 17-18 Mart tarihlerinde Liverpool'un ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bu format gereği eşleşmenin kaderi iki farklı futbol atmosferinde belirlenecek. İlk maçta İstanbul'daki mücadele, turun yönünü tayin edebilecek bir başlangıç olacak. Rövanşta ise İngiliz temsilcisi kendi sahasında avantajı ele geçirmeye çalışacak.

İki ayaklı eleme sistemlerinde ilk maçın ev sahibi olmak, doğru skor planlaması açısından stratejik önem taşır. Galatasaray'ın ilk maçta elde edeceği olası bir galibiyet ya da skor avantajı, deplasmandaki rövanşta oyun planını doğrudan şekillendirecek. Öte yandan Liverpool'un kendi sahasındaki rövanş, tempolu ve baskılı bir atmosfer anlamına geliyor.