Finansal İstikrar Komitesi SON DAKİKA! Finansal İstikrar Komitesi'nde hangi kararlar alındı?

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki komite, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere sabah saatlerinde toplandı. Peki, Finansal İstikrar Komitesi'nde hangi kararlar alındı? Detaylar...

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ SON DAKİKA!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüş ve endekse bağlı devre kesicinin devreye girmesinin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00'de toplanacağını duyurmuştu. Komite, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere sabah saatlerinde bir araya geldi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE HANGİ KARARLAR ALINDI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi. Zirve sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı "Sermaye piyasasında sorun yok. Sorun fon piyasasının bir bölümünde geçici ve yönetilebilir. Gerekli tüm tedbirler süratle uygulamaya konulacak" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığından toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin bünyesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlık, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altını çizdi. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi.

GEREKLİ TÜM TEDBİRLER SÜRATLE UYGULANACAK

Komite toplantısında piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler de değerlendirildi.

Bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı açıklandı. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi.

Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında ise düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

VATANDAŞLARA "RESMİ KAYNAK" ÇAĞRISI

Bakanlık, vatandaşlardan süreç boyunca yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Finansal İstikrar Komitesinin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendireceği de kaydedildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BIST 100 ENDEKSİNDE NE OLDU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 16 Eylül 2026 tarihinde yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan günü tamamladı. Endeks gün içerisinde yüzde 6'yı aşan kayıp yaşarken Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi ve pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durduruldu.

Günün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 geriledi. Sektör endekslerinin tamamında değer kaybı görülürken en fazla düşüş finansal kiralama, faktoring endeksinde gerçekleşti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NEDEN TOPLANDI?

Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantı kararı, Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, komitenin 17 Eylül saat 08.00'de Mehmet Şimşek başkanlığında finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

Komitenin toplantı öncesindeki resmi duyurusunda, toplantının gerekçesiyle ilgili olarak finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bilgisi verildi. Bunun dışında belirli bir şirket, fon veya finansal araçla ilgili alınacak kararlara ilişkin resmi bir ayrıntı açıklanmadı.

BORSADAKİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN NE YAŞANDI?

Borsa İstanbul'daki sert hareketlerin ardından finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Finansal İstikrar Komitesi'nin yeniden toplanacağı açıklandı. Komite, 14 Eylül'deki toplantının ardından 17 Eylül'de tekrar bir araya geldi.

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler arasında Pusula Portföy'ün bazı fonlarında temerrüt açıklaması, Katılımevim hisselerindeki sert hareketler ve Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin gelişmeler de yer aldı. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 endeksindeki sert düşüş dikkat çekti.

Kullanılan ifadelerin bir bölümü piyasa değerlendirmelerine ve haber kaynaklarında aktarılan iddialara dayandığından, söz konusu gelişmelerin kesinleşmiş neden-sonuç ilişkisi şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.

FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül toplantısında temel gündem finansal piyasalardaki gelişmeler oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı öncesinde yalnızca bu çerçeveyi açıkladı.

Dolayısıyla toplantının ardından açıklanacak resmi kararlar, piyasalara yönelik yeni adımlar veya alınan tedbirler bulunması halinde bunların ayrıca duyurulması bekleniyor. Şu aşamada resmi kaynaklarda toplantının gerçekleştirildiği ve finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirildiği bilgisi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 16 Eylül'de yüzde 5,54 gerileyerek 13.122,58 puandan kapandı. Gün içerisinde kayıpların yüzde 6'yı aşması üzerine Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi.

Yaşanan sert hareketlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül saat 08.00'de toplanacağını duyurdu. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık etti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE KİMLER VAR?

Mevzuata göre Finansal İstikrar Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) başkanlarından oluşuyor.

Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlanması.