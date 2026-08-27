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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakipleri! 2026 FB Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakipleri! 2026 FB Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakipleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı takımların belirleneceği kura çekiminde dört torbada yer alan ekipler dikkatle takip edilirken, turnuvanın lig aşamasının ardından oynanacak eleme turlarının tarihleri ile 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda yapılacak finalin programı da belli durumda.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura heyecanı Monako'da yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı organizasyonda kura çekiminin ardından yeni sezonun eşleşme tablosu şekillenecek. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakipleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de bu kura çekimi sonucunda belli olacak. Kura öncesinde takımlar dört torbaya ayrılırken 1. torbada Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, PSG ve Real Madrid bulunuyor. 2. torbada ise Aston Villa, Borussia Dortmund, Club Brugge, Manchester United, Porto, PSV Eindhoven, Real Betis, Roma ve Sporting yer alıyor. 

Kura çekiminin diğer torbalarında da Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımlar bulunuyor. 3. torbada Bodø/Glimt, Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk ve Villarreal yer alırken, 4. torbada AEK Athens, Como, LASK Linz, Lens, Sabah FK, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Viking bulunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasında karşı karşıya geleceği ekipler, Monako'da gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belirlenmesi için kura çekimi Monako'da gerçekleştiriliyor. Henüz rakipler belli olmadı.

Kura kapsamında Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, PSG ve Real Madrid'in bulunduğu 1. torbanın yanı sıra Aston Villa, Borussia Dortmund, Club Brugge, Manchester United, Porto, PSV Eindhoven, Real Betis, Roma ve Sporting'in yer aldığı 2. torbadaki takımlar bulunuyor.

Diğer torbalarda ise Bodø/Glimt, Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk ve Villarreal ile AEK Athens, Como, LASK Linz, Lens, Sabah FK, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Viking yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ardından son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde, son 16 turu 9/10 ve 16/17 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6/7 ve 13/14 Nisan 2027'de, yarı final maçları 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027'de yapılacak. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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