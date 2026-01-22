Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu: Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? FB Aston Villa maçında kimler eksik, sakat, cezalı?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son virajına girilirken, Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Sarı-lacivertliler, turnuvanın 7. haftasında güçlü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, hem Fenerbahçe'nin üst tura kalma hedefi hem de Aston Villa'nın zirve yarışındaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Peki,Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? FB Aston Villa maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Avrupa arenasında oynadığı 6 maçta elde ettiği 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Teknik heyet, bu kritik mücadelede hem formda isimleri hem de cezadan dönen oyuncuları sahaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan Aston Villa, 15 puanla Avrupa Ligi'nin en dikkat çeken takımlarından biri konumunda.

Bu nedenle karşılaşma yalnızca bir grup maçı değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün sahaya yansıması olacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak bu kritik mücadele:

Tarih: 22 Ocak Perşembe

Saat: 20.45

Stat: Chobani Stadı

Hakem: Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç sahadaki Avrupa performansı açısından da ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak İngiliz ekibine karşı kritik bir galibiyet hedefliyor.

FB ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Maç öncesi en çok merak edilen başlıklardan biri de FB Aston Villa maçında kimler eksik sakat cezalı? sorusu oldu. Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bazı önemli gelişmeler bulunuyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Archie Brown: Sakat

Levent Mercan: Sakat

Anthony Musaba: UEFA listesinde yok

Matteo Guendouzi: UEFA listesinde yok

Mert Günok: UEFA listesinde yok

Sevindirici gelişmeler

Edson Alvarez: Uzun süren sakatlığın ardından takıma döndü

Youssef En-Nesyri: Afrika Uluslar Kupası dönüşü kadroya dahil edildi

Jhon Duran: Cezası 1 maça düşürüldü ve Aston Villa karşısında forma giyebilecek

Özellikle Jhon Duran'ın durumu teknik heyet için büyük önem taşıyor. Kolombiyalı oyuncu, Brann maçında cezası nedeniyle forma giyememişti ancak yapılan itiraz sonrası Aston Villa maçına yetişti.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Teknik direktörlerin son antrenmanlar sonrası şekillendirdiği kadrolar büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Muhtemel 11 – Fenerbahçe

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Mert

İsmail

Fred

Asensio

Nene

Kerem

Talisca

Muhtemel 11 – Aston Villa

Bizot

Cash

Konsa

Torres

Lucas Digne

Bogarde

Tielemans

Buendia

Guessand

Rogers

Watkins

Fenerbahçe'nin özellikle orta saha ve hücum hattında tercih edeceği bu diziliş, oyunu rakip sahaya yıkmayı amaçlayan bir anlayışı yansıtıyor. Aston Villa ise daha dengeli ve geçiş oyununa dayalı bir planla sahada olacak.