Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu: Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? FB Aston Villa maçında kimler eksik, sakat, cezalı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında dev bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarın İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, hem grup aşamasında avantaj sağlamak hem de taraftarına unutulmaz bir Avrupa gecesi yaşatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? FB Aston Villa maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosunun detayları haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son virajına girilirken, Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Sarı-lacivertliler, turnuvanın 7. haftasında güçlü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, hem Fenerbahçe'nin üst tura kalma hedefi hem de Aston Villa'nın zirve yarışındaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Peki,Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? FB Aston Villa maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...
FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇ KADROSU
Fenerbahçe, Avrupa arenasında oynadığı 6 maçta elde ettiği 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Teknik heyet, bu kritik mücadelede hem formda isimleri hem de cezadan dönen oyuncuları sahaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan Aston Villa, 15 puanla Avrupa Ligi'nin en dikkat çeken takımlarından biri konumunda.
Bu nedenle karşılaşma yalnızca bir grup maçı değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün sahaya yansıması olacak.
FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak bu kritik mücadele:
Tarih: 22 Ocak Perşembe
Saat: 20.45
Stat: Chobani Stadı
Hakem: Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç sahadaki Avrupa performansı açısından da ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak İngiliz ekibine karşı kritik bir galibiyet hedefliyor.
FB ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?
Maç öncesi en çok merak edilen başlıklardan biri de FB Aston Villa maçında kimler eksik sakat cezalı? sorusu oldu. Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bazı önemli gelişmeler bulunuyor.
Fenerbahçe'de eksikler
Archie Brown: Sakat
Levent Mercan: Sakat
Anthony Musaba: UEFA listesinde yok
Matteo Guendouzi: UEFA listesinde yok
Mert Günok: UEFA listesinde yok
Sevindirici gelişmeler
Edson Alvarez: Uzun süren sakatlığın ardından takıma döndü
Youssef En-Nesyri: Afrika Uluslar Kupası dönüşü kadroya dahil edildi
Jhon Duran: Cezası 1 maça düşürüldü ve Aston Villa karşısında forma giyebilecek
Özellikle Jhon Duran'ın durumu teknik heyet için büyük önem taşıyor. Kolombiyalı oyuncu, Brann maçında cezası nedeniyle forma giyememişti ancak yapılan itiraz sonrası Aston Villa maçına yetişti.
FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Teknik direktörlerin son antrenmanlar sonrası şekillendirdiği kadrolar büyük ölçüde netleşmiş durumda.
Muhtemel 11 – Fenerbahçe
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Mert
İsmail
Fred
Asensio
Nene
Kerem
Talisca
Muhtemel 11 – Aston Villa
Bizot
Cash
Konsa
Torres
Lucas Digne
Bogarde
Tielemans
Buendia
Guessand
Rogers
Watkins
Fenerbahçe'nin özellikle orta saha ve hücum hattında tercih edeceği bu diziliş, oyunu rakip sahaya yıkmayı amaçlayan bir anlayışı yansıtıyor. Aston Villa ise daha dengeli ve geçiş oyununa dayalı bir planla sahada olacak.