FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?

Küresel finans piyasalarının yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası ( Fed ) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Döviz kurları, altın fiyatları, borsa endeksleri ve kripto para piyasaları üzerinde belirleyici etkisi bulunan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında faiz kararı bulunuyor. Özellikle "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "Fed faiz kararı ne olacak?" soruları, temmuz ayının en çok araştırılan ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. İşte 2026 Temmuz FED toplantısına ilişkin resmi takvim ve kamuoyuyla paylaşılan beklentiler...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı para politikası toplantısını 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek.

İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından gözler bu kez 21.30'da düzenlenecek basın toplantısına çevrilecek. FED Başkanı'nın para politikasına ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik mesajları, küresel piyasalarda yakından takip edilecek.

FED'in açıklayacağı karar kadar, toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmeler de yatırımcıların gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Temmuz ayı toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda oluşan genel beklenti, FED'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruması yönünde bulunuyor.

Ekonomistler değerlendirmelerini ABD'de son dönemde açıklanan enflasyon, üretici fiyatları ve istihdam verileri doğrultusunda yapıyor. Kamuoyuyla paylaşılan analizlerde, para politikasında temkinli duruşun korunmasının öne çıktığı belirtiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre;

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE aylık bazda yatay seyrederken yıllık artış yüzde 2,6 oldu.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 5,5 arttı.

Tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi artış gösterirken işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı.

Açıklanan bu veriler, piyasalarda temmuz toplantısında faizlerin sabit bırakılabileceği yönündeki beklentileri destekleyen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Öte yandan enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik de dikkatle izleniyor. Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, enerji maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Brent petrol fiyatının 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte ABD'de benzin fiyatlarının da yükseldiği bildirildi. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ülke genelinde benzinin ortalama fiyatı 25 Temmuz itibarıyla galon başına 4,11 dolar seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeler, enflasyon görünümü açısından piyasalarda yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Ekonomistlerin değerlendirmeleri

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, yaptığı değerlendirmede bu yıl ve gelecek yılın başlangıcında faiz oranlarının değiştirilmeden sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

Zandi, enflasyonun zirve yaptığına yönelik işaretler bulunduğunu ancak enerji fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin para politikası açısından önemini koruduğunu belirtti. Ayrıca petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde ilerleyen toplantılarda farklı senaryoların gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola ise son TÜFE verilerinin faizlerin sabit tutulmasını desteklediğini ancak enflasyon konusunda tamamen rahat olunabilecek bir tablo oluşmadığını ifade etti.

Sonola, üretici fiyatları ile ithalat fiyatlarında devam eden baskının ve enerji maliyetlerine yönelik risklerin para politikası açısından izlenmeye devam edeceğini değerlendirdi.

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, haziran ayı enflasyon verilerinin temmuz toplantısında faizlerin sabit tutulmasına olanak sağlayabileceğini belirtirken, ilerleyen dönemlerde ekonomik verilerin seyrinin önemini koruyacağını ifade etti.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Nancy Vanden Houten ise temmuz toplantısında faiz artışı beklemediklerini, mevcut politika duruşunun korunmasının temel senaryo olduğunu dile getirdi.

FED KARARI PİYASALAR İÇİN NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

FED'in faiz kararları yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finans piyasalarını da doğrudan etkileyen gelişmeler arasında bulunuyor.

Piyasalarda faiz indirimi sinyali verilmesi veya para politikasına ilişkin daha güvercin mesajların paylaşılması durumunda ABD Dolar Endeksi (DXY), altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve kripto varlıklarda fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

Buna karşılık faizlerin sabit tutulması ya da geleceğe yönelik değerlendirmeler, yatırımcıların risk algısı üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle yalnızca faiz oranı değil, karar metni ve FED Başkanı'nın basın toplantısındaki açıklamaları da piyasalar açısından önem taşıyor.

Temmuz ayı FOMC toplantısının ardından açıklanacak karar ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler, küresel piyasalarda yön arayışının devam ettiği bir dönemde yatırımcıların en yakından izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor.