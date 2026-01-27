ESKİŞEHİR MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI: Eskişehir TOKİ kura çekimi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Eskişehir TOKİ çekilişi ne zaman?

Eskişehir'de TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri, başvuru yapan vatandaşlar için büyük bir heyecan yaratıyor. Özellikle Eskişehir Merkez konut belirleme kurası, şehirde ikamet eden ve projeye başvuru yapan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Eskişehir TOKİ kura çekimi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Eskişehir TOKİ çekilişi ne zaman? Detaylar...

ESKİŞEHİR MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI

TOKİ kura çekimi, hak sahiplerini belirleyen kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan kuralar, noter huzurunda gerçekleşiyor ve her ilin kura sonuçları, o ilin TOKİ sayfası üzerinden ilan ediliyor. Bu sayede vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını güvenli bir şekilde öğrenebiliyor.

Eskişehir Merkez'deki konutlar için kura çekimi süreci, 29 Aralık'ta başlamış ve 27 Şubat'a kadar devam ediyor. Ancak, Eskişehir özelinde kura tarihleri henüz net olarak açıklanmış değil.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eskişehir TOKİ kura çekimi sonuçları, başvuru yapılan ilin resmi TOKİ sayfası üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Sonuçların ilan edilme süreci, her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. Bu sayede başvuru yapanlar, kendi ilindeki konut projeleri için sonuçları güvenli bir şekilde takip edebiliyor.

Kura sonuçlarına erişmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

TOKİ resmi web sitesine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan Kura Sonuçları bölümüne tıklayın.

Açılan sayfada Eskişehir ili ve projenizi seçerek sorgulama yapın.

Bu yöntem sayesinde vatandaşlar, Eskişehir'deki sosyal konut projeleri kapsamında hak sahibi olup olmadıklarını hızlıca öğrenebilir.

ESKİŞEHİR MERKEZ KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2026 yılı itibarıyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Eskişehir'de inşa edilmesi planlanan 6 bin 55 konut için kura süreci büyük bir önem taşıyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kuralar, 29 Aralık 2025 tarihinde başlamış olup 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Ancak Eskişehir özelindeki çekiliş tarihleri henüz kesin olarak açıklanmadı.

TOKİ, kura çekiliş tarihlerini haftalık olarak il bazında duyuruyor. Şimdiye kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Giresun gibi illerde noter huzurunda sosyal konut hak sahipleri belirlendi.

2026 TOKİ ÇEKİLİŞ KURA TARİHLERİ

Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımına göre 26-31 Ocak haftasında, 9 şehirde daha kura heyecanı yaşanacak. Bu haftada toplam 22 bin 393 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek.

Yeni haftanın kura takvimi şu şekilde:

27 Ocak Salı: Kilis – 1.170 konut

28 Ocak Çarşamba: Sinop – 947 konut

29 Ocak Perşembe: Niğde – 2.604 konut

30 Ocak Cuma: Aksaray – 2.353 konut, Ordu – 3.334 konut, Karabük – 1.600 konut

31 Ocak Cumartesi: Samsun – 6.397 konut, Nevşehir – 2.368 konut, Bartın – 1.620 konut

Bu tarihler, Eskişehir özelinde kura çekilişiyle ilgili net bir bilgi vermese de, önümüzdeki haftalarda il bazında açıklamaların yapılması bekleniyor.