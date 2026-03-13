Emekliye ÖTV'siz araç teklifini hangi parti sundu? Emekliye ÖTV'siz araç teklifini meclise kim sundu?

Emeklilere yönelik Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetini içeren araç teklifi, hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklif, özellikle emekli küçük esnaf ve sanatkârları hedef alıyor. Düzenleme, emeklilik sonrası yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayarak binek otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti sağlamayı öngörüyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç teklifi hangi parti sundu? Emekliye ÖTV'siz araç teklifini meclise kim sundu? Detaylar...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNİ MECLİSE KİM SUNDU, HANGİ PARTİ?

ÖTV'siz araç teklifini TBMM'ye sunan isim, Kadim Durmaz olarak kayıtlara geçti. CHP'li Durmaz tarafından hazırlanan teklif, mahalle ölçeğinde üretim ve hizmet sunan küçük esnafın artan hayat pahalılığı ve yüksek vergi yükleri nedeniyle özellikle emeklilik döneminde yaşadığı geçim sıkıntılarını hedef alıyor.

Teklifin gerekçesinde, emekli esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişiminde yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Durmaz, teklifin kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmayan esnaf ve sanatkârlar için suistimale kapalı ve hedefli bir sosyal destek adımı olduğunu ifade etti.

ÖTV MUAFİYETİNDE ÖZEL ŞARTLAR

Teklif kapsamında ÖTV'siz alınan araçların devredilememesi şartı getirildi. İktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca aracın satış veya devri yasaklandı. Bu sürenin dolmadan yapılacak satışlarda, zamanında tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ve fer'ileriyle birlikte alınması öngörülüyor.

Ayrıca, deprem, sel, yangın veya kaza gibi durumlarda aracın hurdaya ayrılması halinde, bir defaya mahsus yeniden ÖTV istisnası hakkı tanınması planlandı. Böylece emekli esnafın beklenmedik kayıplarda da avantajdan yararlanması sağlanıyor.

SOSYAL DESTEK VE KAMU GELİRİ DENGESİ

Teklifte, düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur'lu esnafı kapsaması ve bir defaya mahsus uygulanması nedeniyle mali etkinin sınırlı olacağı vurgulandı. Bununla birlikte, araç alımına bağlı olarak KDV, tescil işlemleri, MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamuya dolaylı gelir sağlanabileceği ifade edildi.

Durmaz, teklifin emekli esnafın sabit gelirle yaşadığı dönemlerde ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştıracağını belirterek, düzenlemenin hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımı olduğunu dile getirdi.