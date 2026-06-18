Emekliye ek ödeme SON DAKİKA! Emekliye ek ödeme ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş hesabı (kök maaş) nasıl yapılır?

Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım sürerken milyonlarca emeklinin gözü Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından gözler, 6 aylık zam oranını belirleyecek son veriye odaklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları da netlik kazanacak. Peki, emekliye ek ödeme ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş hesabı nasıl yapılır? Detaylar...

EMEKLİYE EK ÖDEME SON DAKİKA

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları yalnızca emekli aylıklarıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin aylıklarına ilave olarak ödenen ve kamuoyunda “vergi iadesi” olarak bilinen ek ödeme tutarları da zamlı maaşlarla birlikte yükselecek.

Haziran enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak maaş artışı netleşirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı zam da ortaya çıkacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında oluşan tabloya göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif artış yüzde 16,61 seviyesinde gerçekleşti.

Memurlar ve memur emeklileri için hesaplanan artış oranı ise yüzde 12,41 oldu.

Uzman tahminlerine göre Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18-19 aralığında,

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 14-15 seviyelerinde oluşması bekleniyor.

Bu artışlar doğrudan kök maaşlara uygulanacağı için ek ödeme tutarları da aynı oranda yükseliş gösterecek.

EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emeklilere maaşlarının yanında ayrıca ek ödeme yapılmaya devam ediliyor. Ek ödeme oranı genel uygulamada yüzde 4 olarak hesaplanırken, belirlenen sınırın altında kalan aylıklarda yüzde 5 oranında ödeme yapılıyor.

Bu sistem kapsamında ek ödeme, emeklinin kök maaşı üzerinden hesaplanıyor ve aylık gelirine ilave ediliyor.

Örnek olarak;

Kök maaşı 30 bin TL olan bir emekli,

Yüzde 4 oranındaki ek ödeme sayesinde 1.200 TL ilave ödeme alıyor,

Böylece hesabına toplam 31 bin 200 TL yatırılıyor.

Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış sonrasında kök maaş yükseldiği için ek ödeme miktarı da otomatik olarak artacak. Bu nedenle emeklilerin hesaplarına yatacak toplam tutar, yalnızca maaş zammı kadar değil ek ödeme artışı kadar da yükselecek.

Özellikle düşük gelirli emekliler açısından ek ödeme mekanizması toplam gelir üzerinde önemli bir etki oluşturmayı sürdürüyor.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILIR?

Temmuz ayında emekli maaşlarının hesaplanmasında ilk adım kök aylığa zam oranının uygulanması olacak.

Hesaplama süreci şu şekilde ilerliyor:

Öncelikle mevcut kök maaş belirleniyor.

Açıklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

Zamlı kök maaş ortaya çıkıyor.

Yeni kök maaş üzerinden ek ödeme hesaplanıyor.

Kök maaş ve ek ödeme birleştirilerek emeklinin eline geçecek toplam tutar bulunuyor.

Örneğin kök maaşı 30 bin TL olan bir emekliye Temmuz ayında yüzde 18 oranında zam yapıldığını varsayalım.

Bu durumda;

30 bin TL olan kök maaş 5 bin 400 TL artacak,

Yeni kök maaş 35 bin 400 TL olacak,

Yüzde 4 ek ödeme tutarı 1.416 TL’ye yükselecek,

Emeklinin hesabına yatacak toplam tutar 36 bin 816 TL olarak hesaplanacak.

Bu hesaplama sisteminde hem kök maaş hem de ek ödeme birlikte yükselmiş oluyor.

KÖK MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşlarına yapılan zamlar doğrudan kök aylık üzerinden uygulanıyor. Bu nedenle Temmuz döneminde açıklanacak zam oranı öncelikle kök maaşları artıracak.

Kök maaş zammı hesaplanırken mevcut aylık tutar esas alınıyor ve açıklanan zam oranı bu rakama uygulanıyor.

Örneğin;

Kök maaş: 30.000 TL

Zam oranı: Yüzde 18

Hesaplama sonucu:

Zam tutarı: 5.400 TL

Yeni kök maaş: 35.400 TL

Yeni kök maaşın oluşmasının ardından ek ödeme yeniden hesaplanıyor. Böylece emeklinin aylık gelirinde çift yönlü bir artış meydana geliyor.

Kök maaşın yükselmesi aynı zamanda ek ödeme tutarını da artırdığı için emeklilerin banka hesaplarına yatacak toplam aylık tutar zam oranının üzerinde bir yükseliş gösterebiliyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME VE KÖK MAAŞ HESABI

2026 yılının ilk yarısında ek ödeme hesaplamasında uygulanan sınır 13 bin 14 lira 96 kuruş olarak uygulanıyordu. Bu sınırın üzerindeki aylıklarda yüzde 4, altındaki aylıklarda ise yüzde 5 oranında ek ödeme yapılıyordu.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte bu sınırın da yeniden yükseleceği öngörülüyor.

Tahmini yüzde 14,11 oranındaki katsayı artışının gerçekleşmesi halinde ek ödeme sınırının yaklaşık 14 bin 851 lira 37 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Bu durumda;

Yeni kök aylığı sınırın üzerinde kalan emekliler yüzde 4,

Sınırın altında kalan emekliler ise yüzde 5 oranında ek ödeme almaya devam edecek.

Diğer taraftan en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın altında kalan aylıklar Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

Taban maaş uygulamasında hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Önce kök maaşa zam uygulanıyor.

Ardından ek ödeme ekleniyor.

Ortaya çıkan toplam tutar hesaplanıyor.

Eğer sonuç 20 bin TL’nin altında kalıyorsa aradaki fark Hazine desteğiyle karşılanıyor.

Böylece Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte hem kök maaşlar hem de ek ödeme tutarları yeniden şekillenecek. Haziran enflasyonunun netleşmesi sonrasında milyonlarca emekli, maaşlarına yansıyacak nihai artışı ve yeni ek ödeme tutarlarını öğrenmiş olacak.