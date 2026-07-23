EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA! SSK-Bağ-Kur Emeklisi (4A, 4B, 4C) Zamlı emekli maaş ödemeleri ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz 2026 dönemi artışlarının ardından zam farklarının ödeme takvimi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı sahiplerinin zam farkı ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih duyuruldu. Peki, SSK-Bağ-Kur Emeklisi (4A, 4B, 4C) Zamlı emekli maaş ödemeleri ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA!

SGK açıklamasına göre, 2026 yılı Temmuz dönemi maaş artışlarından kaynaklanan fark ödemeleri 24 Temmuz 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, vatandaşların aylıklarını aldıkları banka hesapları ile PTT şubelerindeki hesaplar üzerinden yapılacak.

Bu kapsamda milyonlarca emekli ve hak sahibinin beklediği maaş farkı ödemeleri için tarih kesinleşmiş oldu. SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, toplam 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.

4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

4C kapsamında değerlendirilen Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri için Temmuz 2026 dönemine ilişkin zam farkı ödeme tarihi açıklandı.

SGK tarafından yapılan duyuruya göre, 4C kapsamındaki hak sahiplerinin maaş farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak. Ödemeler, kişilerin mevcut maaş ödemelerini aldıkları banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlara yapılacak fark ödemeleri, Temmuz ayında uygulanan maaş artışından doğan farkları kapsıyor. Her ay düzenli olarak maaş alan hak sahiplerine Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Üç aylık dönemler halinde aylık alan hak sahipleri için ise ödeme miktarı, alınan döneme göre değişiklik gösterecek.

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alan vatandaşların Temmuz 2026 dönemine ilişkin zamlı maaş ödemeleri kendi ödeme günlerinde gerçekleştirilmeye başlandı.

SGK tarafından yapılan açıklamada, 4/1-(a) (SSK) kapsamında aylık alan emeklilerin zamlı maaş ödemelerinin mevcut ödeme takvimine göre hesaplara yatırıldığı bildirildi.

SSK emeklileri, maaşlarını kendileri için belirlenen tahsis numarası ve ödeme günü kapsamında almaya devam ediyor. Temmuz dönemi maaş artışları, belirlenen ödeme günlerinde hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla ödeniyor.

SSK emeklileri için ayrıca Emekli Sandığı kapsamında olduğu gibi toplu bir zam farkı ödeme tarihi açıklanmadı. Zamlı maaş ödemeleri, SGK’nın mevcut ödeme takvimi doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların Temmuz 2026 dönemi zamlı maaş ödemeleri de belirlenen ödeme günlerinde yapılmaya başlandı.

SGK açıklamasında, 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaşlarının kendi ödeme günlerinde yatırıldığı belirtildi.

Bağ-Kur emeklileri, kendileri için oluşturulan ödeme planı doğrultusunda zamlı aylıklarını banka hesaplarından veya PTT şubelerinden alabilecek.

Temmuz dönemindeki maaş artışları, SGK tarafından belirlenen mevcut ödeme takvimi kapsamında hak sahiplerine ulaştırılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için ödenecek maaş farklarına ilişkin tutarlar da belli oldu. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkı ile birlikte bazı hak sahiplerine yapılacak maaş farkı ödemeleri 13 bin 500 liraya kadar ulaşabilecek.

Ödenecek tutar, kişinin aldığı aylık miktarına, hak sahipliği durumuna ve ödeme dönemine göre farklılık gösterecek.

SGK tarafından yapılan açıklamada, maaş farklarının hak sahiplerinin aylık ödeme bilgileri doğrultusunda hesaplanarak ilgili hesaplara aktarılacağı bildirildi.

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Emekli zam farkı ödemeleri, hak sahiplerinin mevcut maaş aldıkları kanallar üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşların ayrıca farklı bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Ödemeler;

Banka hesaplarına,

PTT şubelerindeki hesaplara

otomatik olarak yatırılacak.

SGK’nın açıklamasına göre, her ay maaş alan hak sahiplerine Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek. Üç aylık ödeme dönemlerinde bulunan hak sahipleri için ise kapsanan aylara göre 1, 2 veya 3 aylık fark ödemesi yapılacak.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİYE 14,5 MİLYAR LİRA ÖDEME

SGK tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz 2026 zam farkı kapsamında ödeme yapılacak kişi sayısı 2 milyon 491 bin 370 kişi olarak açıklandı.

Bu kapsamda hak sahiplerine toplam 14,5 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, belirlenen tarihte hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

SGK, 4C kapsamındaki zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin ise zamlı maaşlarını kendi ödeme günlerinde almaya devam ettiğini duyurdu.