EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM SON DURUM 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam var mı, ek zam yapılacak mı?

2026 yılında emekli maaşlarına yönelik ek artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan gelişme, emekli memurlara seyyanen zam tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam var mı, ek zam yapılacak mı? Detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam yapılmasını kesinleştiren yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’nde devam eden başvurunun konusu da doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları değil.

Söz konusu süreç, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ek ödemenin emekli memurların aylıklarına yansıtılmaması üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle başvurunun kapsamı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumu birbirinden ayrı değerlendiriliyor.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin mevcut başvuruya ilişkin vereceği kararın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kendiliğinden aynı tutarda bir seyyanen zam sağlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de kapsama alınabilmesi için ayrıca yasal bir düzenleme yapılması veya bu yönde bağlayıcı bir karar alınması gerekiyor.

SEYYANEN ZAM HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden başvuru doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor. Sürecin temelinde, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ek ödemenin emekli memurların aylıklarına yansıtılmaması bulunuyor.

Bu nedenle mevcut başvuru kapsamında doğrudan değerlendirilen emekli grubu memur emeklileri oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise mevcut davanın doğrudan kapsamında yer almıyor.

Dolayısıyla şu aşamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin olası bir Anayasa Mahkemesi kararıyla otomatik olarak aynı artıştan yararlanacağı yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

MEMUR EMEKLİLERİ AÇISINDAN SÜRECİN KAPSAMI

Sürecin merkezinde 2023 yılında çalışan memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik ek ödemenin emekli memurların aylıklarına yansıtılmaması yer alıyor. Emekli memurlar tarafından yapılan başvuruların amacı da söz konusu ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebine dayanıyor.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi sürecinin sonucu özellikle memur emeklileri açısından önem taşıyor. Ancak başvurunun henüz kesinleşmiş bir zam kararı anlamına gelmediği de dikkate alınıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NEDEN KAPSAM DIŞINDA?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut süreçte doğrudan kapsam dışında kalmasının temel nedeni, başvurunun 2023 yılında görevdeki memurlara verilen ek ödemenin emekli memurlara yansıtılmamasıyla ilgili olmasıdır.

Bu nedenle mevcut başvuru üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca bir seyyanen zam hakkı doğduğu söylenemiyor.

AYM’DE DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Emeklilere seyyanen zam talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvurunun, aynı konuyu kapsayan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine hükmedildi.

Dosyaların birleştirilmesiyle aynı konuya ilişkin taleplerin birlikte değerlendirilmesi sağlandı. Ancak dosyaların tek dosya kapsamında incelenmesi, emeklilere seyyanen zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Buradaki süreç, başvuruların aynı konu çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin. Zam kararının kesinleşmesi için Anayasa Mahkemesi’nin başvurunun esasına ilişkin incelemesini tamamlaması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi’nin resmi kaynaklarında da mahkemenin gündeminde yer alan başvuruların inceleme aşamaları ve sonuçları ayrı ayrı yayımlanıyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusunda mevcut aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’nde devam eden süreç, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ek ödemenin emekli memurların aylıklarına yansıtılmasına yönelik talep üzerinden ilerliyor.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı inceleyerek vereceği karar önem taşıyor. Ancak dosyaların birleştirilmiş olması tek başına seyyanen zam kararı verildiği anlamına gelmiyor.

Mevcut süreç açısından kesinleşmiş olan nokta, başvuruların aynı konu kapsamında değerlendirilmek üzere birleştirilmesi. Zam uygulamasının hayata geçip geçmeyeceği ise Anayasa Mahkemesi’nin esas incelemesinin ardından netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından da aynı durum geçerli. Mevcut başvuru doğrudan bu iki grubu kapsamadığından, Anayasa Mahkemesi sürecinin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam sağlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.

Bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla emekli maaşlarına ilişkin seyyanen zam beklentisi sürerken, mevcut hukuki süreç açısından kararın kapsamı ve sonuçları Anayasa Mahkemesi’nin vereceği nihai kararla netlik kazanacak.