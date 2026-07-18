EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2026: Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz 2026 döneminde yapılan emekli maaşı artışlarının ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli maaş farkı ödemeleri yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zamlı maaşların ne zaman hesaplara geçeceğini ve oluşan fark tutarlarının hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı? İşte 2026 emekli maaşı ödeme takvimi ve merak edilen tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2026 maaş artışlarının ardından emeklilerin beklediği zam farkı ödemeleri için süreç devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, SGK tarafından açıklanacak ödeme tarihlerini bekliyor.

Maaş farklarının ödenebilmesi için öncelikle yasal düzenlemenin tamamlanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından ödeme planının hazırlanması ve fark tutarlarının hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Zam farkı ödemeleri için emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. SGK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ödemeleriyle ilgili gözler SGK’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Temmuz ayında uygulanan maaş artışlarının ardından oluşan farkların ödeme tarihleri, kurum tarafından yapılacak duyuru sonrası kesinleşecek.

Şu an için zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih, SGK’nın açıklayacağı ödeme takvimine bağlı bulunuyor. Ödeme tarihleri belli olduğunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş aldıkları hesaplara fark tutarları otomatik şekilde gönderilecek.

Emeklilerin fark ödemesi alabilmesi için banka değişikliği, ek başvuru veya herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

EMEKLİLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDI?

Temmuz 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılan artışlar, açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam aldı.

Memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş artışından yararlandı.

Yapılan zam oranları Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıtıldı. Ancak bazı düzenlemeler nedeniyle oluşan ek fark ödemeleri için ayrı bir ödeme takvimi uygulanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış gerçekleştirildi. Düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı alan vatandaşların aylıklarında yükseliş meydana geldi.

Yeni düzenlemeye göre;

Eski en düşük emekli aylığı: 20 bin TL

Yeni en düşük emekli aylığı: 23 bin 552 TL

Oluşan fark tutarı: 3 bin 552 TL

En düşük emekli aylığı alan vatandaşların alacağı fark ödemeleri de yasal sürecin tamamlanmasının ardından SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ZAM FARKI ALACAK MI?

En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar da zam farkı ödemelerinden faydalanacak. Maaşlarını eski tutar üzerinden alan emekliler için oluşan 3 bin 552 TL’lik farkın, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ayrıca ödenmesi bekleniyor.

Bu ödeme için emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. SGK tarafından açıklanacak ödeme planı kapsamında fark tutarları doğrudan emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı ise SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri, ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. SGK tarafından hazırlanacak ödeme takvimiyle birlikte emeklilerin zamlı maaşlarını hangi tarihte alacağı kesin olarak duyurulacak.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerinin hesaplarına;

Zamlı emekli maaşları,

Oluşan maaş farkları,

En düşük emekli aylığı düzenlemesinden kaynaklanan fark ödemeleri

belirlenen tarihlerde aktarılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

4A SSK emekli maaşı ödeme günleri şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların ödeme günleri de tahsis numarası son hanesine göre gerçekleştiriliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde maaşlarını alıyor.

Zam farkı ödemeleri için de yine SGK tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında bulunan vatandaşların maaş ödemeleri belirlenen ödeme takvimine göre gerçekleştiriliyor.

Ödeme gününün cumartesi gününe denk gelmesi halinde maaş ödemeleri cuma günü yapılırken, pazar gününe denk gelmesi durumunda ödemeler pazartesi günü gerçekleştiriliyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alan birinci gruptaki vatandaşların ödeme tarihleri doğum tarihinin gün aralığına göre belirleniyor:

Doğum tarihi 00-40 arasında olanlar maaşlarını ayın 1’inde,

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlar ayın 2’sinde,

Doğum tarihi 47-49 arasında olanlar ayın 3’ünde,

Doğum tarihi 50-53 arasında olanlar ayın 4’ünde,

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar ayın 5’inde maaşlarını alıyor.