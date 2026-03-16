Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? ÖDEMELER BAŞLADI emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilerin gündeminde yer alan bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleriyle ilgili beklenen açıklamalar yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek ödemelerin tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ve maaş ödemelerinin 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli vatandaşların aylıkları ve bayram ikramiyelerinin belirtilen tarihler arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Açıklamada, ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklileri kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

SSK kapsamında maaşını ayın 17, 18, 19 ve 20'sinde alan emeklilere mart ayı maaşı ile bayram ikramiyesi 14 Mart'ta ödenecek. Maaş günü ayın 21, 22 ve 23'ü olan SSK emeklileri ödemelerini 15 Mart'ta alacak. Maaşını 24, 25 ve 26'sında alan emekliler ise 16 Mart tarihinde hem mart ayı emekli aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için ödeme günleri de ayrıca belirlendi. Maaş ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olan Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri 17 Mart tarihinde yatırılacak. Maaşını 27 ve 28'inde alan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 18 Mart'ta alacak. Emekli Sandığı yani 4C kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri ise 19 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

Ramazan Bayramı öncesi yapılacak emekli ikramiyesi ödemeleri için tarih aralığı açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ödeme takvimi emeklilerin maaş alma günlerine göre ayrı ayrı planlandı.

2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir artış yapılmadı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yüzde 33,3 oranındaki artışın ardından 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesi bu yıl da aynı tutarda ödenecek. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak bu ödeme ile birlikte milyonlarca emekli hem mart ayı maaşını hem de bayram ikramiyesini belirlenen tarihlerde alacak.