Denis Zakaria Galatasaray'a mı geliyor? Denis Zakaria Galatasaray'a ne zaman geliyor, teklif verildi mi?

Transfer döneminin hareketli günlerinde Galatasaray'ın orta saha planlaması yeniden gündemin merkezine oturdu. Sarı-kırmızılıların, AS Monaco'da forma giyen Denis Zakaria için devreye girdiği yönündeki iddialar futbol kulislerini hareketlendirirken; teklif yapılıp yapılmadığı, görüşmelerin seyri ve olası transferin ne zaman netleşeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİS ZAKARİA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, AS Monaco forması giyen Denis Zakaria için resmi transfer girişiminde bulundu. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-kırmızılılar oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor ve transfer süreci olumlu ilerliyor. Monaco'nun da uygun şartlar oluşması halinde transfere onay verebileceği ifade ediliyor.

DENİS ZAKARİA GALATASARAY'A NE ZAMAN GELİYOR?

Transfer henüz resmiyet kazanmadı. Ancak görüşmelerin hızlanması halinde Galatasaray'ın Denis Zakaria'yı kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtiliyor. Sürecin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

DENİS ZAKARİA'YA TEKLİF GÖNDERİLDİ Mİ?

Evet. Galatasaray yönetimi, AS Monaco'ya Denis Zakaria için resmi transfer teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu seyretmesi, transfer ihtimalini güçlendiriyor.

DENİS ZAKARİA'YA NE KADAR TEKLİF VERİLDİ?

Transfer teklifinin mali detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Monaco'ya sunulan teklifin tutarıyla ilgili net bir rakam bulunmuyor. Görüşmelerin devam ettiği ve şartların pazarlık aşamasında olduğu ifade ediliyor.

DENİS ZAKARİA KİMDİR?

Denis Zakaria, 20 Kasım 1996'da İsviçre'nin Cenevre kentinde doğdu. 1.90 boyundaki futbolcu ön libero pozisyonunda görev yapıyor. İsviçre Milli Takımı'nın kaptanları arasında yer alan Zakaria, milli formayla 61 maçta 3 gol kaydetti.

Kulüp kariyerinde Young Boys, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen deneyimli orta saha, 2023 yılında AS Monaco'ya transfer oldu. Fizik gücü, top kapma becerisi, pas kalitesi ve oyun kurma yeteneğiyle tanınan Zakaria, Galatasaray'ın orta saha direncini artırabilecek önemli bir profil olarak değerlendiriliyor.