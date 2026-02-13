Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile kritik karşılaşmalara hazırlanan Galatasaray, transfer gündeminde de erken hareketlenmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken üç oyuncusu için şimdiden radarını güçlendirdi. Özellikle Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'dan gelen gözlemciler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Wilfried Singo'nun performansını yakından takip edecek. Peki, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Singo Galatasaray'dan gidecek mi, sözleşmeleri ne zaman bitiyor? Detaylar...

BARIŞ ALPER YILMAZ YUNUS AKGÜN VE SİNGO GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz, 31 maçta gösterdiği fiziksel kapasite ve hızıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Özellikle İngiliz kulüpleri, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yakından takip ediyor.

Yunus Akgün ise 28 maçta ortaya koyduğu teknik yetenek ve skor katkısıyla Avrupa scoutlarının dikkatini çekti. İspanyol ve Alman gözlemciler, oyuncunun performansını Juventus maçları öncesinde özel olarak izlemeye aldı.

Wilfried Singo, bu sezon sakatlıklarla sınırlı kalan performansına rağmen Juventus karşısında kritik bir fırsat yakaladı. Fildişi Sahilli sağ bek, sadece 12 maçta forma giymesine rağmen Avrupa'daki kariyer yönünü belirleyecek bir sınava çıkacak.

Tribünlerde Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'dan gelen gözlemcilerin yoğun mesai harcayacağı, üç oyuncunun performansının transfer piyasasını şekillendireceği belirtiliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YUNUS AKGÜN VE SİNGO'NUN SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüp, TFF'ye bu uzatmayı 2025 Temmuz ayında bildirdi.

Yunus Akgün için yapılan açıklama ise 5 Ağustos 2025'te geldi. Profesyonel futbolcunun sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı. Ayrıca, futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı.

Wilfried Singo için "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denilmişti.

AVRUPA TRANSFER PİYASASI İÇİN BİR VİTRİN

Juventus karşılaşması, Galatasaray'ın sadece Şampiyonlar Ligi yolunda değil, oyuncu transferleri açısından da önemli bir vitrin. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin özel ilgi gösterdiği isimler olarak öne çıkıyor. Premier Lig ekipleri başta olmak üzere La Liga ve Bundesliga temsilcileri, maç öncesi ve esnasında oyuncuların performanslarını detaylı şekilde gözlemleyecek.

Bu üç futbolcunun Juventus karşısındaki performansı, transfer piyasasındaki değerlerini doğrudan etkileyecek ve Sarı-Kırmızılı kulübün gelecekteki transfer stratejilerini belirleyecek.