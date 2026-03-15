Arda Güler gol izle! Arda Güler orta sahadan golü kaç metre uzaklıktan attı? Real Madrid Elche maç özeti izle!

İspanya futbolunun zirvesi olan La Liga'da 28. hafta, unutulmaz bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, kendi sahasında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Elche CF ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Madrid temsilcisi rakibini 4-1 mağlup ederken, gecenin en çok konuşulan anı genç yıldız Arda Güler'in orta sahadan attığı tarihi gol oldu. Peki, Arda Güler orta sahadan golü kaç metre uzaklıktan attı? Real Madrid Elche maç özeti izle! Detaylar...

REAL MADRID'DEN NET SKOR, ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilen ligde Real Madrid, sahasında hata yapmadı. Elche karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Madrid ekibi, hücumdaki üretkenliği sayesinde sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 66'ya yükseltti. Başkent ekibi, lider FC Barcelona ile arasındaki puan farkını bir maça rağmen bire indirerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.

Karşılaşma boyunca topa sahip olma oranında üstün olan Madrid temsilcisi, özellikle ikinci yarıda tempoyu artırarak skoru lehine çevirdi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, maçın son bölümünde gelen Arda Güler golü oldu.

ARDA GÜLER GOL İZLE!

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, sahaya girdikten sonra hücumdaki yaratıcılığı ve oyun görüşüyle dikkat çekti. Genç yıldızın asıl damga vurduğu an ise 89. dakikada geldi.

Orta sahaya yakın bir noktada topu kazanan Arda, rakip kalecinin önde olduğunu fark etti. Hiç beklemeden yaptığı uzun vuruşla topu kaleye gönderdi. Yüksek bir yay çizerek ilerleyen top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Bu gol yalnızca Real Madrid taraftarlarını değil, futbol dünyasını da büyüledi. Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gol görüntüsü, futbolseverlerin gündemine oturdu.

ARDA GÜLER ORTA SAHADAN GOLÜ KAÇ METRE UZAKLIKTAN ATTI?

Arda Güler'in attığı golün mesafesi 68 metre olarak ölçüldü. Bu mesafe, La Liga tarihinde kaydedilen en uzak mesafeli goller arasında yer aldı ve mevcut rekoru egale etti.

TEKNİK DİREKTÖR ARBELOA'DAN ÖVGÜ: "POSTERİNİ DUVARINIZA ASIN"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Arda Güler'in golüne hayran kaldığını dile getirdi.

Arbeloa basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın attığı golün posterini yapın ve duvarınıza asın. İnanılmazdı. Harikaydı. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı."

Teknik direktörün bu sözleri, golün ne kadar özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

REAL MADRID ELÇHE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Elche karşısında Real Madrid'in 4-1'lik galibiyet maçının özet görüntüleri ve gol anları, birçok resmi ve popüler futbol platformunda yayınlandı. Karşılaşmanın öne çıkan anları, özellikle Arda Güler'in orta sahadan attığı muhteşem gol ve diğer gol pozisyonları, maçın hemen ardından YouTube'da resmi ve fan kanallarında yayımlanan maç özeti videolarında izlenebilir.

EKSİK KADROYA RAĞMEN GELEN KRİTİK GALİBİYET

Real Madrid, Elche karşısına önemli eksiklerle çıktı. Takımda sakatlıkları bulunan birçok önemli isim kadroda yer almadı.

Sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyuncular:

David Alaba

Marco Asensio

Jude Bellingham

Dani Ceballos

Éder Militão

Kylian Mbappé

Ferland Mendy

Ayrıca kart cezalısı Franco Mastantuono da kadroda yer almadı.

Tüm bu eksiklere rağmen Real Madrid'in ortaya koyduğu performans, takımın geniş kadro kalitesini ve şampiyonluk iddiasını bir kez daha gösterdi.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ FUTBOL DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

68 metrelik gol, yalnızca Real Madrid taraftarlarının değil dünya futbolunun da gündemine oturdu. Futbol otoriteleri ve spor yorumcuları, Arda Güler'in attığı golü sezonun en etkileyici gollerinden biri olarak değerlendirdi.