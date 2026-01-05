Türkiye ekonomisinin en kritik göstergelerinden biri olan Aralık ayı enflasyon verileri, memur, memur emeklisi ve sabit gelirli milyonlarca vatandaş için belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verilerle birlikte, 2026 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam oranı da netleşmiş olacak. Özellikle memur ve memur emeklileri açısından büyük önem taşıyan bu veri, Temmuz–Aralık 2025 dönemine ait 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasını sağlayacak. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN?

TÜİK'in resmi veri takvimine göre, 2025 yılı Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu açıklama ile birlikte:

2025 yılının son ayına ilişkin enflasyon oranı netleşecek

Temmuz–Aralık 2025 dönemini kapsayan 6 aylık kümülatif enflasyon kesinleşecek

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ortaya çıkacak

Bu nedenle Aralık ayı enflasyonu, yalnızca ekonomik bir veri değil, aynı zamanda doğrudan gelirleri etkileyen kritik bir eşik olarak görülüyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından yapılan planlamaya göre, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Saat 10.00 itibarıyla duyurulacak TÜFE verileri;

Maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılacak

Enflasyon Farkı kesinleşecek

2026 yılının ilk yarısındaki ekonomik beklentileri şekillendirecek

Açıklama anı, özellikle kamu çalışanları ve emekliler tarafından yakından takip edilecek.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayı enflasyon beklentilerine ilişkin en güncel çalışma, AA Finans tarafından düzenlenen Enflasyon Beklenti Anketi ile ortaya konuldu.

Ankete katılan 33 ekonomistin tahminlerine göre:

Aylık enflasyon beklentisi ortalaması: %0,96

Tahmin aralığı: %0,55 – %1,24

Bu beklentiler doğrultusunda, kasım ayında %31,07 olan yıllık enflasyonun, aralık ayında %31 seviyesine sınırlı bir gerileme göstermesi bekleniyor.

YILLIK VE ORTA VADELİ BEKLENTİLER

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre:

Yıllık enflasyonda sert bir düşüş değil, kontrollü ve sınırlı bir gerileme öngörülüyor

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması: %23,33

Hatırlanacağı üzere, TÜFE kasım ayında aylık bazda %0,87 artış göstermişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI KESİN ZAM ORANI NASIL BELİRLENECEK?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı maaş zammı, iki temel unsurun birleşimiyle hesaplanıyor:

1. TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda:

2026 yılının ilk altı ayı için %11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak

Bu oran sabit olup, enflasyondan bağımsız olarak maaşlara eklenecek.

2. ENFLASYON FARKI

Temmuz–Aralık 2025 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon,

Toplu sözleşmede esas alınan %7'lik oranı aşarsa,

Aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

KESİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Formül:

Kesin Zam Oranı = %11 (Toplu Sözleşme Zammı) + Kesinleşen Enflasyon Farkı

Örnek Senaryo:

6 aylık kümülatif enflasyon: %15,00

Enflasyon farkı: %15,00 – %7,00 = %8,00

Kesin zam oranı: %11,00 + %8,00 = %19,00

Bu hesaplama, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla resmiyet kazanacak.