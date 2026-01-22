AMASYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Türkiye genelinde büyük bir heyecanla beklenen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya'da hak sahipleri bugün belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Aralık ayında başlayan kura çekimleri, Amasya'da 2 bin 601 konut için düzenleniyor. Peki, TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Detaylar haberimizde.

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Amasya TOKİ kura çekimi, Saraydüzü Kışlası Salonu'nda saat 13:00'te başlayacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler, TOKİ'nin resmi sitesi veya e-Devlet üzerinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti ile sonuçları anlık görebilecekler. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin listesi sisteme yüklenerek kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu süreç, Amasya'daki sosyal konut projesi için büyük bir merak konusu. Canlı yayın ile kura çekimini takip eden vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadıklarını anında öğrenebilecekler.

TOKİ AMASYA KURASI NE ZAMAN SAAT, KAÇTA ÇEKİLECEK?

Amasya ilinde yapılacak TOKİ sosyal konut kura çekilişi 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13:00'te Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleşecek.

Kura çekimi sonrasında asil ve yedek listeler sisteme yüklenecek ve hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi sitesi toki.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden sonuçları öğrenebilecek.

Toplu konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar, %10 peşinat ödeyerek, kalan bedeli 240 ay (20 yıl) vade ile ödeyebilecekler. Bu ödeme planı, vatandaşların uzun vadeli ve düşük taksitlerle konut sahibi olmasına olanak tanıyor.

AMASYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Amasya genelinde yapılacak sosyal konut hamlesinde en fazla konut Merkez ilçeye ayrıldı. İlçe bazlı konut dağılımı ise şu şekilde:

Amasya Merkez: 2.100 Konut

Merzifon: 150 Konut

Göynücek: 126 Konut

Gümüşhacıköy: 100 Konut

Suluova: 80 Konut

Hamamözü: 45 Konut

Bu dağılım, Amasya'daki sosyal konut projesinin hem şehir merkezine hem de ilçelere dengeli bir şekilde yayılmasını hedefliyor. Merkez ilçede yaşayan vatandaşlar, projeden en fazla faydayı sağlayacak.

AMASYA TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANLARI

Amasya'daki sosyal konut projelerinde konut tipine göre fiyatlar ve taksitler şöyle belirlendi:

55 m² 1+1 Konut: Satış fiyatı 1.800.000 TL. %10 peşinat (180.000 TL) ödeniyor. Kalan tutar 240 ay vade ile ödeniyor. Aylık taksit: 6.750 TL.

65 m² 2+1 Konut: Satış fiyatı 2.200.000 TL. %10 peşinat (220.000 TL) ve 240 ay vade ile ödeme yapılabiliyor. Aylık taksit: 8.250 TL.

80 m² 2+1 Konut: Satış fiyatı 2.650.000 TL. %10 peşinat (265.000 TL) ödeniyor. 240 ay vade seçeneği mevcut. Aylık taksit: 9.938 TL.

Bu ödeme planları, Amasya'daki vatandaşların uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmalarını kolaylaştırıyor.