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Altınbaş Holding'in kuruluşu, sahibi ve bünyesinde faaliyet gösteren şirketler merak konusu oldu. Mücevherat, finans, enerji, lojistik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren holding, temelleri Mehmet Altınbaş tarafından atılan ticari geçmişiyle öne çıkıyor. Peki, Altınbaş Holding kimin, yönetim kurulunda kimler var? Altınbaş Holding şirketleri neler?

ALTINBAŞ HOLDİNG KİMİN?

Altınbaş Holding'in temelleri, 1950'li yıllarda Gaziantep'te tarımcılıkla uğraşan Mehmet Altınbaş tarafından atıldı. Ailenin ticari faaliyetleri, 1979 yılında Mehmet Altınbaş'ın çocukları tarafından Kıbrıs'ta Ali Vakkas Altınbaş Kuyumculuk adıyla bir kuyumcu dükkânı açılmasıyla yeni bir aşamaya geçti.

Grup, 1985 yılında Türkiye'de kuyumculuk ve mücevherat alanındaki faaliyetlerine başladı. İlerleyen süreçte mücevheratın yanı sıra finans, enerji, lojistik ve eğitim sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketleri bünyesine kattı.

Altınbaş Holding'in faaliyet alanları arasında mücevherat ve kıymetli madenler, bankacılık ve finansal hizmetler, enerji, denizcilik ve yükseköğretim bulunuyor. Holdingin kurucusu Mehmet Altınbaş'ın adını taşıyan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı da eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yer alıyor. Altınbaş Üniversitesi, bu doğrultuda kurulan eğitim kurumları arasında bulunuyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

Altınbaş Holding'in yönetim yapısına ilişkin bilgi edinmek isteyenler için yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve görevleri önem taşıyor. Ancak burada verilen bilgilerde holdingin güncel yönetim kurulu üyelerinin tamamını ve görev dağılımını gösteren bir liste bulunmuyor.

Mehmet Altınbaş, holdingin temellerini atan isim olarak öne çıkarken, sonraki yıllarda aile üyelerinin ticari faaliyetleri grubun gelişim sürecinde yer aldı. 1979 yılında Kıbrıs'ta Ali Vakkas Altınbaş Kuyumculuk adıyla açılan işletme, ailenin kuyumculuk alanındaki faaliyetlerinin başlangıç noktalarından biri oldu.

Holdingin güncel yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve bu kişilerin görevleri hakkında kesin bilgi verilebilmesi için şirketin resmî açıklamalarının esas alınması gerekiyor. Mevcut bilgiler, yönetim kurulunun güncel üye listesini doğrulamaya yeterli olmadığından isimlerin eksiksiz bir liste hâlinde sıralanması mümkün değil.

ALTINBAŞ HOLDİNG ŞİRKETLERİ NELER?

Altınbaş Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındırıyor. Holdingin grup şirketleri mücevherat, finans, enerji, lojistik ve eğitim başlıkları altında sıralanıyor. Şirketlerin faaliyet alanları, grubun yalnızca kuyumculuk ve mücevheratla sınırlı olmayan bir iş yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER

Altınbaş Holding'in mücevherat alanındaki şirketleri arasında Altınbaş Mücevherat, ASSOS, Onsa ve Onsa İstanbul, PERA ile alStone bulunuyor. Grubun ticari geçmişinde önemli bir yere sahip olan kuyumculuk ve mücevherat faaliyetleri, 1985 yılında Türkiye'de de yürütülmeye başlandı.

Holdingin mücevherat alanındaki grup şirketleri şunlardır:

Altınbaş Mücevherat

ASSOS

Onsa / Onsa İstanbul

PERA

alStone

Bu şirketler, holdingin mücevherat sektöründeki grup yapısı içerisinde yer alıyor.

FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER

Altınbaş Holding'in faaliyet gösterdiği alanlardan biri de finans sektörüdür. Grubun bu alandaki şirketleri arasında bankacılık, faktoring, sigortacılık, finansman ve kıymetli madenler alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar bulunuyor.

Holdingin finans alanındaki grup şirketleri şu şekilde sıralanıyor:

Creditwest Bank Kıbrıs

Creditwest Bank Ukrayna

Creditwest Faktoring

Creditwest Insurance

Creditwest Finance

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ

Söz konusu şirketler, Altınbaş Holding'in finans alanındaki yapılanmasını oluşturuyor. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra faktoring, sigorta, finansman ve kıymetli madenler alanları da grubun faaliyet kapsamı içerisinde bulunuyor.

ENERJİ VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER

Altınbaş Holding, enerji ve lojistik sektörlerinde de şirketlere sahip. Bu alanlarda öne çıkan kuruluşlar arasında Alpet Kıbrıs ve Transal Denizcilik yer alıyor.

Grubun enerji alanındaki şirketi Alpet Kıbrıs, lojistik alanındaki şirketi ise Transal Denizcilik olarak belirtiliyor. Böylece holdingin faaliyetleri, mücevherat ve finansın yanı sıra enerji ve denizcilik alanlarını da kapsıyor.

EĞİTİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ

Altınbaş Holding'in eğitim alanındaki yapılanmasında Altınbaş Üniversitesi bulunuyor. Üniversite, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde kuruldu.

Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı, kurucunun adını taşıyan bir vakıf kuruluşu olarak eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyor. Altınbaş Üniversitesi de bu kapsamda hayata geçirilen eğitim kurumları arasında yer alıyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ

Altınbaş Holding'in geçmişi 1950'li yıllarda Mehmet Altınbaş'ın Gaziantep'teki tarımcılık faaliyetlerine dayanıyor. Ailenin ticari faaliyetleri, 1979 yılında Kıbrıs'ta açılan kuyumcu dükkânıyla farklı bir alana yöneldi.

1985 yılında Türkiye'de kuyumculuk ve mücevherat faaliyetlerine başlayan grup, sonraki yıllarda farklı sektörlerdeki şirketleriyle faaliyet alanını genişletti. 2014 yılı itibarıyla holdingin enerji, finans, mücevherat, lojistik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösterdiği belirtiliyordu.

Grubun eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ise Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ve Altınbaş Üniversitesi ile ilişkilendiriliyor.