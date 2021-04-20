Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti!

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HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı( 6 edebiyat A) mezun olmadığı halde Mahmut hocayı hastanede mutlu edebilmek için sahte diplomalar hazırlamıştır. Fakat Mahmut hocanın okula dönüşüyle yasaklar yine başlar. Okula yeni gelen ve zor şartlar altında çalışmış olan Semra öğretmenden aşk mektubu aldığını zanneden Şaban ona cevap mektupları gönderir fakat daha sonra okulda işler iyice karışacaktır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1975 (83 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1975 Çarşamba

Senaryo: Sadık Şendil, Rıfat Ilgaz