GZT Giresunspor maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Pereira 4 değişiklik yaptı

Sarı lacivertlilerde 6 eksik

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Onurcan Piri- Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Pelupessy, Serginho, Diabate, Balde"