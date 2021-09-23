GZT Giresunspor maçından notlar
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Pereira 4 değişiklik yaptıSarı lacivertlilerde 6 eksikMert Hakan ilk kez 11'de - Giresunspor'da tek eksik- Traore 11'de yer aldı- Sakatlanan Sankhare kadroda yok Mustafa AKIN / - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor ile mücadele etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Pereira 4 değişiklik yaptı
Sarı lacivertlilerde 6 eksikMert Hakan ilk kez 11'de - Giresunspor'da tek eksik- Traore 11'de yer aldı- Sakatlanan Sankhare kadroda yok
Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Pereira; Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine Rossi'ye görev verdi.Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11'le çıktı: Altay, Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, ValenciaSARI LACİVERTLİLERDE 6 EKSİKFenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ile Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi.MERT HAKAN İLK KEZ 11'DEFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, GZT Giresunspor maçıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligde daha önce Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Mert Hakan'a Sivasspor mücadelesinde ise teknik direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Altay ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde ise oyuna sonradan dahil olan Mert Hakan, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de yer almıştı. GİRESUNSPOR'DA TEK EKSİKGZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçına tek oyuncusundan yoksun çıktı. Giresun temsilcisinde antrenmanda sakatlanan Younousse Sankhare kadroda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı sona eren Traore ise ilk 11'de yer aldı.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Onurcan Piri- Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Pelupessy, Serginho, Diabate, Balde"
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri