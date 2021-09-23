GZT Giresunspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GZT Giresunspor maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
GZT Giresunspor maçından notlar

Pereira 4 değişiklik yaptıSarı lacivertlilerde 6 eksikMert Hakan ilk kez 11'de - Giresunspor'da tek eksik- Traore 11'de yer aldı- Sakatlanan Sankhare kadroda yok Mustafa AKIN / - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor ile mücadele etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Pereira 4 değişiklik yaptı

Sarı lacivertlilerde 6 eksik

Mert Hakan ilk kez 11'de

- Giresunspor'da tek eksik

- Traore 11'de yer aldı

- Sakatlanan Sankhare kadroda yok

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Pereira; Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine Rossi'ye görev verdi.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11'le çıktı: Altay, Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Valencia

SARI LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ile Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi.

MERT HAKAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, GZT Giresunspor maçıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligde daha önce Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Mert Hakan'a Sivasspor mücadelesinde ise teknik direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Altay ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde ise oyuna sonradan dahil olan Mert Hakan, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de yer almıştı.

GİRESUNSPOR'DA TEK EKSİK

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçına tek oyuncusundan yoksun çıktı. Giresun temsilcisinde antrenmanda sakatlanan Younousse Sankhare kadroda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı sona eren Traore ise ilk 11'de yer aldı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Onurcan Piri- Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Pelupessy, Serginho, Diabate, Balde"


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

 Kanarya yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fenerbahçe-Giresunspor maçı başladı

Kanarya yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fenerbahçe-Giresunspor maçı başladı

 Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GZT Giresunspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:07:18. #1.12#