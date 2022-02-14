Ünlü şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Arjantin'in ünlü şarkıcılarından Lali Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin başını yaktı. Star futbolcuyu yakın arkadaşlara ekleyen Esposito, cinsel içerikli fotoğraflar paylaştı. Esposito, yaptıklarını İspanyol basınına açıkladı.

Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Arjantinli ünlü şarkıcı Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin yuvasındaki dengeleri bozuyordu.

Güzel şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

Lali Esposito İspanyol kanallarına yaptığı açıklamalarda, "Bir gün arkadaşlarımla birlikte erotik fotoğraflar paylaştım. Listedeki Messi de paylaşımı gördü. Tekrar kontrol ettiğimde Messi takipten çıkmıştı. Onu çok seviyorum, umarım aramız düzelir" dedi.

Güzel şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

Esposito, evli olan Messi'yi neden listeye aldığı sorulmasına ise "Onu çok beğeniyorum. Dünyanın en iyisi. Dünyanın en iyisini yakın arkadaşlar listesine almasaydım olmazdı" cevabını verdi.

Güzel şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

Lionel Messi'nin bu davranışı için sosyal medyada takdir gördü. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Gerçek aile babası Lionel Messi" yorumları yaptı. Messi, Arjantin'den tanıdığı sanatçının davranışları yüzünden durduk yere sıkıntı yaşadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi, Arjantin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title