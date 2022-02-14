Ünlü şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı
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Arjantin'in ünlü şarkıcılarından Lali Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin başını yaktı. Star futbolcuyu yakın arkadaşlara ekleyen Esposito, cinsel içerikli fotoğraflar paylaştı. Esposito, yaptıklarını İspanyol basınına açıkladı.
Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Arjantinli ünlü şarkıcı Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin yuvasındaki dengeleri bozuyordu.
Lali Esposito İspanyol kanallarına yaptığı açıklamalarda, "Bir gün arkadaşlarımla birlikte erotik fotoğraflar paylaştım. Listedeki Messi de paylaşımı gördü. Tekrar kontrol ettiğimde Messi takipten çıkmıştı. Onu çok seviyorum, umarım aramız düzelir" dedi.
Esposito, evli olan Messi'yi neden listeye aldığı sorulmasına ise "Onu çok beğeniyorum. Dünyanın en iyisi. Dünyanın en iyisini yakın arkadaşlar listesine almasaydım olmazdı" cevabını verdi.
Lionel Messi'nin bu davranışı için sosyal medyada takdir gördü. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Gerçek aile babası Lionel Messi" yorumları yaptı. Messi, Arjantin'den tanıdığı sanatçının davranışları yüzünden durduk yere sıkıntı yaşadı.