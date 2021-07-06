Güvenlik korucularına eğitim verildi
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Güvenlik korucularına eğitim verildi

Güvenlik korucularına eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da görev yapan güvenlik korucuları hizmet içi eğitime katıldı.

Adıyaman'da görev yapan güvenlik korucuları hizmet içi eğitime katıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularına yönelik İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü personellerinin katılımıyla hizmet iç eğitim düzenlendi.

İller İdaresi Daire Başkanı Mitat Can Kutluca, Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü İbrahim Çelebi, İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile 100 güvenlik korucusu eğitimlere katıldı. - ADIYAMAN

Güvenlik korucularına eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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