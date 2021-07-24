Gürün'de 360 aileye kurban eti
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Gürün'de 360 aileye kurban eti

Gürün'de 360 aileye kurban eti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'İstanbul Gürün Kültür Vakfı' tarafından ihtiyaç sahibi 360 aliye kurban eti dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'İstanbul Gürün Kültür Vakfı' tarafından ihtiyaç sahibi 360 aliye kurban eti dağıtıldı. Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediyesi ve İstanbul Gürün Kültür Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü programla Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü Gürün'de gerçekleştirilen etkinlikte kesilen kurbanlıklar, bayramın 4. günü hijyenik bir ortamda paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi. İstanbul Gürün Kültür Vakfı adına programı organize eden yönetim kurulu üyelerinden Ali Geçili ve Suat Ulubaş, "Gürün'de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünün güldürülmesine vesile olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. Yapılan kampanyayla ilgili konuşan Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, "Bu hayır organizasyonunu Gürün Kaymakamlığı ve Belediyemiz işbirliğiyle ilçemizde düzenleme kararı alan Gürün Kültür Vakfı Yönetimi'ne teşekkür ederim. Hayır sahiplerinin kurbanlarını Allah kabul eylesin. Bu kurbanların hijyenik ortamda kesimini gerçekleştiren belediye personelime ve kasaplarımıza teşekkür ediyorum. Kurban paylarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaşımını gerçekleştiren, mahalle muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. Düzenlenen programa Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Yılmaz, Gürün Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Geçili, Suat Ulubaş ile mahalle muhtarları katıldı. - SİVAS

Gürün'de 360 aileye kurban eti
Gürün'de 360 aileye kurban eti
Gürün'de 360 aileye kurban eti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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