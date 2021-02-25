Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Kovid-19 aşısı oldu
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Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Kovid-19 aşısı oldu

25.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:58
Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, Kovid-19 aşısı oldu

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İlçedeki Toplum Sağlığı Merkezine giden Başkan Tanış, burada Kovid-19 aşısını oldu.

Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından kurtulmanın tek yolunun tedbirlere uymak ve aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Van'ın salgında iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini belirten Tanış, "Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize alacağımız tedbirlerle ulaşacağız. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelini canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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