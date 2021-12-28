GÜRKAN: DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ MALATYA'YA DÜNYA KAYISI TİCARET MERKEZİ YAKIŞIRDI

MALATYA (Habermetre) - Başkan Gürkan AK Parti MKYK Üyesi Çalık ile birlikte Yeni Şire Pazarında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı alanında incelemelerde bulundu.

Malatya'da yatırımlarına ve hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın gelecek yıllarına hitap edecek olan ve yıllardır Malatya'da sorun haline gelen konular hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bütün paydaşlarla fikir alışverişinin yapılmasının ardından çalışmalarına başlanılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı'ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı satış ofisinde inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Gürkan: Bütün Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık

Satış ofisinde yapılan sunumun ardından beraberindeki heyet ile birlikte inşaat alanında inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'ya yakışır buğday pazarı ve şire pazarının olması gerekiyordu. Bu konuda gerek Ticaret Borsasındaki ticaret yapanlarla gerek buğday pazarındaki ticarethane sahipleriyle yapmış olduğumuz görüşmede, ticarethane sahipleri ve yanlarında çalışanların görüş ve önerilerini aldık. Ayrıca çiftçinin ve ürünlerini satmak durumunda olanların görüş ve önerileri ve dünyanın genel gidişatına uygun bir şekilde geleceğe de hitap edecek nitelikte kayısı ticaret merkezi ve buğday pazarının yapılması noktasında ilgili arkadaşlarımızla hem fikir aldıktan sonra bu süreci başlattık. Sürecin başlamasıyla birlikte borsada kayıtlı olan gerek buğday pazarı esnafımız gerekse kayısı işiyle uğraşan esnafımızın görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan planlama neticesinde çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz odur ki önümüzdeki sene sonunda inşaat sürecinin bitirilmesi ve Malatya'ya yakışır kayısı ticaret merkeziyle birlikte buğday pazarının olması. Mevsim şartlarının ağır olmasına rağmen inşaat çalışmalarında herhangi bir gecikme yoktur.

Süreç içerisinde belirlenen fiyatlar muhaceresinde talep eden esnafımıza gerekli bilgiler veriliyor. Satışların büyük bir ekseriyeti tamamlandı. Eksik olanlar varsa ve yeni talep edecekler olursa özellikle şire pazarı diye tabir ettiğimiz dünya kayısı merkezinde de rezerv alanı olarak bıraktığımız yerde eksiklerde ikame edilerek 400 dönümlük bir alan içerisinde kayısı dünya ticaret merkezi ve buğday pazarını ülkemize örnek olabilecek bir nitelikte ve dünyaya da açılabilecek güzel bir site yapılıyor. Yaptığımız çalışmanın öncelikle Malatyalı esnafımıza ve Malatyalı çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dünya kayısı başkenti olan Malatya'ya da dünya kayısı ticaret merkezi yakışırdı. Merkezimizin ismi bile kayısının fiyatlarında artışı sağladı. Kayısı ticaret merkezimizin hemen yanında bulunan ve dünyada da kendi alanı içerisinde lisanslı depo diye tabir ettiğimiz alan kombine bir şekilde dizayn edildi ve bitme aşamasına geldi. Lisanslı depoda kendi elektriğini kendisinin üreteceği bir yapı formatında oluşturularak çevreye duyarlı bir şekilde yapılmasıyla birlikte trafik akışında da vatandaşlarımızın rahat etmesi için arkadaşlarımız güzel bir çalışma örneği gösterdiler" dedi.

Koca: Malatya'nın Dünya Kayısı Ticaret Merkezine ihtiyacı vardı

Malatya için önemli yatırımların yapıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, " Dünya kayısı ticaret merkezimiz ve buğday pazarımızın inşaat alanını gezdik. İnşaatlarda hızlı bir ilerleme söz konusu. Bu projelerin hayata geçmesinde emeklerinden ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Malatya'nın büyüyen hacmiyle, gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda güzel bir dünya kayısı merkezine ihtiyacımız vardı. Yapılan projeyle inşallah Malatya'mız hak ettiği büyüyen ticaret hacmiyle, gelişen ihtiyaçlarıyla dünya kayısı merkezimize kavuşmuş olacak. Merkezimizin Malatya esnafımıza, Malatya tüccarımıza ve çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum. Buğday pazarımızda göze hoş görülmeyen bir şekilde hizmet veriyordu. İnşallah Malatya'mıza yakışır bir buğday pazarına da kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çalık: Malatya inşaat halinde yeniden imar ediliyor, inşa ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yapmış olduğu çalışmalarının çok kıymetli ve şehrin önünü açacak çalışmalar olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Türkiye'de ekonomik olarak felaket tellallığı yapanlara kayısının dünya başkenti Malatya'dan selam olsun diyorum. Malatya'da yatırımlar devam ediyor ve tüm Malatya inşaat halinde yeniden imar ediliyor, inşa ediliyor. İç İşleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, her bakanlığımızın ayrı ayrı yatırımlarıyla Malatya inşaat sahası halinde. Bunu ilçe belediyelerimiz kendi ilçelerine yapmış olduğu yatırımlarla, deprem konutlarıyla şehri yeniden inşa ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli ve şehrin önünü açacak çok önemli hizmetler. Malatya, kayısının dünya başkenti ve bu cümle Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Kayısımız Malatya ekonomisinin omurgası. Yaklaşık 380 milyon dolarlık ihracat rakamımızla, geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısıyı almasıyla birlikte çiftçimizin, üreticimizin anlının teri para eder oldu. Lisanslı depoculuğun birincisini tamamladık, büyükşehir belediyemiz ikinci bir lisanslı depo kazandırıyor. Çok daha önemli bir adım atarak değişen, gelişen ve büyüyen Malatya'ya yakışan bir şire pazarı yapılıyor.

Çevre yolunda çok çirkin bir görüntü vardı. Ne zaman mevcut şire pazarının önünden geçsek yüreğimden bu şire pazarının yerini değiştirmemiz lazım, yeni bir şire pazarı yapmamız lazım derdik. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni bir şire pazarı kazandırmak nasip oldu. Çok önemli bir yatırım ve hizmet. Yaklaşık 1 milyar 100 milyonluk bir yatırım. Malatya kayısı ticaret merkezi olarak inşa edilen yapıyı gördük ve sunumlarını dinledik. Çok güzel bir fiziki yapı oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla biz üreticimizden, çiftçimizden kayısıyı alırken Toprak Mahsulleri Ofisinin vermiş olduğu fiyat, sonrasında lisanslı depoculuk, sonrasında ulusal ve uluslararası ticaret. Dolayısıyla kayısı ile ilgili her alanı doldurmuş vaziyetteyiz. Bu yapılan işlemler Malatya'nın kayısı ticareti başta olmak üzere ihracat rakamlarını 1 milyar doların üzerine çıkarmamıza vesile olacak. Hem ulusal ticaretin hem de uluslararası ticaretin Malatya'dan yapılacak olması çok önemli. İhracatçılar Birliği, Ege Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Ege'de başta olmak üzere artık toplantılarını, programlarını buralarda yapacaklar. Özellikle ticaret merkezimizin yaklaşık 700 dükkanı, ofisi, çalışma merkezi, konferans salonu bilgisini aldık. Şire pazarında dükkanı olan esnaflarımızın da tamamının yeni şire pazarından yer alması gerektiğini Sayın Başkanımız ve ekipleri çok net bir şekilde paylaşıyorlar. Önce şire pazarındaki esnaflarımız yer almalı, sonrasında ticaret yapan, ihracat yapanlar yurt dışındakilerde dahil olmak üzere buralara gelmeli. Alamayan insanlarımız için rezerv alanlarda yeni dükkanların üretilmesi ve kimsenin isteyip de bende şire pazarında olmak istiyorum dediği bir yerde dükkan alamamasını ortadan kaldırmamız lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.