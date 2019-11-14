Güreşte milli takımların son durumu değerlendirildi

14.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:18

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde milli takımların son durumlarının değerlendirildiği Türkiye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul Toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilk olarak grekoromen stil ele alındı.

Toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Zeki Gül, Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora ve teknik ekibi, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Koç, Eğitim Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Celal Taşkıran ile Grekoromen Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonalarının geride kaldığını hatırlatarak, "Olimpiyatlar öncesinde olimpik sıkletlerdeki sporcularımızın yakından takibini sürdürmek zorundayız. Sporcuların kilo takibinin yapılması şart. Ayrıca sıklet rekabetini kesinlikle bırakmamamız lazım. Her güreşçi uluslararası şampiyonalarda mindere çıkmalı. Hedef 1 sıklette, en az 3 alternatifli kadro kurmak olmalı. Güreşçilerimiz ve rakiplerimiz çok iyi analiz edilmeli." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, madalya alınamayan sıkletlerin analizleri yapılırken, olimpik sporcuların teknik ve kondisyon durumları, beslenme, sağlık ve kilo sorunlarıyla psikolojik durumları değerlendirildi. Toplantının sonunda yurt içi ve yurt dışı kamplarıyla turnuvaların programlanması da yapıldı.

Kaynak: AA