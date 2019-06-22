Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede

Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak dün başlayan protesto gösterileri sabah saatlerinde geçici olarak durduruldu ve akşama kadar etlelendi.

Sabah saatlerine kadar süren gösterideki protestocular, dün parlamento binasına girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 305 kişinin serbest bırakılması, aynız zamanda İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini talep etti.

Diğer yandan sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimine vatandaşlar sert bir tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin sonucu gözaltına alınan kişi polis aracından serbest bırakıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteri gece yarısından sonra yavaş yavaş sona ermeye başladı. Sabah saatlerinde ise parlamento binası karşısında yüzlerce genç protestocu nöbet tutmaya ve bu akşam düzenlencek protesto için hazırlık yapmaya başladı.

Parlamento Başkanı istifa etti

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze gün içinde istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine döndü.

Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Kaynak: AA