Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık mahalle muhtarını çileden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi Muhtarı Süleyman Galata, damla sulama sistemi ile sulama yapmak için su motorunu dere boyuna kurdu. Eve yemeğe giden Muhtar Galata, bir saat sonra su motoruna çalıştırmaya geldi. Su motorunu yerinde bulamayan Galata büyük şok yaşadı. Galata, jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

Koruma sisteminin kaldırılmasına tepki gösteren Süleyman Galata, "Korumayı istemiyorlar, kim koruyacak bu milletin malını? Ziraat Odası Başkanı bile korumaya karşı geliyor. Gelsin korusun madem bu vatandaşın malını. Ben bunu vali beye de söyledim. Malkara'da korumanın kaldırılması fayda getirmedi. Malkara'da koruma yoksa bu bir siyasi çekişmedir. Gelsin Ziraat Odası korusun, biz muhtar olarak koruyamıyoruz. Bu olaylar bir değil iki değil, güpegündüz su motoru çalınıyor. 77 mahalle var jandarma ne yapsın zaten üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Önceden korucular geziyordu. Şimdi siyasi çekişmelerden dolayı koruma istenmiyor. Soruyorum, kim koruyacak bu vatandaşın malını?" diye konuştu. - TEKİRDAĞ